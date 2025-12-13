Israel mata a Raed Saed, alto comandante de Hamás, en un ataque en Gaza: medios israelíes

Por Nidal al-Mughrabi y Emily Rose

EL CAIRO/JERUSALÉN, 13 dic (Reuters) - El ejército israelí mató el sábado al alto comandante de Hamás Raed Saed, uno de los artífices de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en un ataque contra un automóvil en la ciudad de Gaza, informaron varios medios de comunicación israelíes citando a fuentes.

El ataque mató a cuatro personas e hirió al menos a otras 25, según las autoridades sanitarias de Gaza. Hamás y los médicos no confirmaron de inmediato que Saed estuviera entre los muertos.

El ejército israelí dijo que había atacado a un alto mando de Hamás en la ciudad de Gaza, sin dar nombre ni detalles.

Si Saed muriera, sería el asesinato de mayor repercusión de un alto cargo de Hamás desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en octubre.

Un funcionario de defensa israelí dijo que Saed era el objetivo del ataque y lo describió como el jefe de la fuerza de fabricación de armas de Hamás.

Fuentes de Hamás también lo han descrito como el segundo al mando del brazo armado del grupo, después de Izz el-Deen Al-Hadad.

Saed solía dirigir el batallón de Hamás en la ciudad de Gaza, uno de los más grandes y mejor equipados del grupo, dijeron esas fuentes.

El ejército israelí dijo que anteriormente dos soldados resultaron heridos por un artefacto explosivo que "detonó durante una operación para limpiar la zona" de infraestructura miliciana. No estaba claro si ambos incidentes estaban relacionados.

La guerra en Gaza comenzó después de que milicianos dirigidos por Hamás mataran a 1.200 personas, la mayoría civiles, y tomaran 251 rehenes en un ataque en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. La ofensiva de represalia israelí ha matado a más de 70.700 palestinos, la mayoría civiles, según funcionarios sanitarios de Gaza.

El alto el fuego del 10 de octubre ha permitido a cientos de miles de palestinos regresar a sus hogares en medio de las ruinas de la ciudad de Gaza. Israel ha retirado sus soldados de las posiciones de la ciudad y ha aumentado el flujo de ayuda.

Pero la violencia no ha cesado por completo. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que las fuerzas israelíes han matado al menos a 386 personas en ataques en Gaza desde la tregua. Israel dice que tres de sus soldados han muerto desde que comenzó el alto el fuego y ha atacado a decenas de combatientes. (Reporte de Nidal al Mughrabi, Menna Alaa El Din y Maayan Lubell, Escrito por Muhammad Al Gebaly y Nidal Al Mughrabi. Editado en Español por Manuel Farías)