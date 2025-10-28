Israel mata a tres supuestos "terroristas" palestinos en una incursión en Yenín, Cisjordania

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la agencia de Inteligencia del país, el Shin Bet, han anunciado este martes un ataque conjunto con la Fuerza Aérea y la Policía israelíes en el que han matado a tres "terroristas" palestinos en la gobernación de Yenín, en el norte de Cisjordania.

"En una operación ofensiva en la aldea de Kafr Qud, (...) combatientes de las FDI, el Shin Bet y (la unidad policial antiterrorista) Yamim operaron anoche bajo la dirección del Shin Bet para arrestar a terroristas que participaban en una organización terrorista en el campamento de Yenín", han afirmado en un comunicado conjunto los portavoces del Ejército y de la Inteligencia israelíes.

Durante la operación, "francotiradores de Yamim identificaron a un escuadrón de terroristas dentro de una cueva y les dispararon, matando a dos terroristas e hiriendo a uno", tras lo cual la Fuerza Aérea, con indicaciones del Shin Bet, "abatió al otro terrorista" en un bombardeo.

Previamente, el portal de noticias palestino PalInfo había informado de que operativos israelíes habían rodeado una casa en la localidad de Kafr Qud, al oeste de Yenín, a lo que han seguido disparos y explosiones. Tras ello, han llegado a la zona excavadoras y vehículos militares israelíes.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha indicado en su cuenta en Telegram que "tres ciudadanos han caído mártires a manos de la ocupación israelí en Kafr Qud, al oeste de Yenín", antes de especificar que se trata de Abdulá Muhamad Omar Jalmana, de 27 años; Qais Ibrahim Muhamad al Baitaui, de 21; y Ahmed Azmi Arif Nashti, de 29.

Los tres serían miembros de las Brigadas de Yenín, fundadas en 2021 en esta localidad por un miliciano de Yihad Islámica y que integra en la actualidad a combatientes de otros grupos como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), según el diario palestino 'Filastin'.

Israel ha lanzado decenas de operaciones contra el grupo durante los últimos años.

Tras ello, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha aplaudido la "exitosa operación" en Yenín y ha afirmado que las fuerzas de seguridad "frustraron una grave amenaza de ataque terrorista".

"Cualquier intento de las organizaciones terroristas de reconstruir la infraestructura terrorista en Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania-- (...) será duramente respondido", ha apuntado.

"El ataque aéreo tuvo como objetivo desmantelar una cueva expuesta y complementar la operación terrestre", ha subrayado en su cuenta en la red social X, donde ha destacado que dio "instrucciones" a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para que "adopten todas las medidas necesarias, tanto por tierra como por aire, para eliminar las amenazas terroristas y a los terroristas en Judea y Samaria".

En este sentido, ha subrayado que los militares israelíes "permanecerán en los campamentos terroristas de Yenín, Tulkarem y Nur Shams para prevenir el terrorismo y los atentados", en referencia a los campamentos de refugiados en estas zonas de Cisjordania. "Cualquiera que colabore con el terrorismo y le brinde refugio y asistencia será tratado según el modelo aplicado en los campamentos terroristas de Yenín", ha zanjado. CONDENAS POR PARTE DE GRUPOS PALESTINOS El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha criticado el "asesinato" de "tres jóvenes palestinos" a manos de "las fuerzas criminales de la ocupación sionista". "Es un nuevo crimen que se suma al historial de crímenes sangrientos de la ocupación contra nuestro pueblo en la Cisjordania ocupada como parte de una política sistemática de ejecuciones sumarias", ha puntualizado. "Este crimen representa la postura sangrienta de la ocupación y su peligrosa escalada en Cisjordania, en un intento desesperado de subyugar a nuestro pueblo y quebrar su voluntad", ha manifestado el grupo a través de un comunicado publicado en su página web, en el que ha incidido en que Israel "no lo logrará, sin importar cómo de brutal sea". "La sangre de los mártires no será derramada en vano. Nuestro pueblo mantendrá su resiliencia y la confrontación contra la ocupacion y sus bandas de colonos, mientras que la resistencia seguirá defendiendo al pueblo por todos los medios", ha prometido, antes de pedir un "aumento de la confrontación" con las fuerzas israelíes "en todos los puntos de contacto". En esta línea, Yihad Islámica ha condenado la operación israelí y ha esgrimido que "es el último episodio de una serie de crímenes de guerra y abusos sistemáticos perpetrados por las autoridades de ocupación contra el indefenso pueblo palestino en la Cisjordania ocupada", según ha recogido 'Filastin'. "Este asesinato revela un desprecio absoluto por la vida de nuestro pueblo. Las fuerzas de ocupación rodearon la casa y evitaron que el personal de las ambulancias llegara al lugar para rescatar a los heridos, en flagrante violación de todas las convenciones internacionales y humanitarias", ha explicado. De esta forma, el grupo armado ha insistido en que "este crimen tiene lugar en el contexto de una campaña sistemática de incursiones y demoliciones por parte del enemigo en Cisjordania". "Estos crímenes solo reforzarán la adhesión al camino de la resistencia en defensa de nuestro pueblo y nuestra tierra", ha apostillado. A las condenas se ha sumado el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que ha descrito la operación como "un crimen" y como "una continuación de la política del gobierno sionista de liquidar la presencia palestina e intentar imponer una realidad consistente con sus planes de anexión". "La resistencia en Cisjordania, pese a todos los ataques, persecuciones y asesinatos, permanecerá firme e incrementará sus acciones.

“Los crímenes de la ocupación no la disuadirán de continuar su camino de lucha y resistencia”, ha zanjado el FPLP, un grupo marxista fundado en 1967 por George Habash y segunda fuerza de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), por detrás de Al Fatá.

El ataque ha llegado un día después de la muerte a tiros de un joven en la ciudad cisjordana de Hebrón.

Naciones Unidas afirmó la semana pasada que más de 1000 palestinos han muerto en Cisjordania por acciones violentas atribuidas a las FDI o a colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos destacó que esta cifra —que incluye a 213 menores de edad— supone ya el 43% de todos los palestinos muertos a manos de las tropas de Israel y colonos en Cisjordania en las últimas dos décadas, en una muestra del aumento de los ataques, que había empezado ya incluso antes del 7-O.