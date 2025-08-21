Israel mata a un supuesto miembro de Hezbolá en un nuevo ataque en el sur de Líbano
Madrid, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Ejército de Israel ha informado este jueves de la muerte de un supuesto miembro de partido-milicia chií libanés Hezbolá en un ataque con drones perpetrado en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024.
Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales que el miembro de Hezbolá, al que se han referido como "terrorista", pertenecía a la unidad de élite Raduán y realizaba operaciones en la zona de Deir Siryan, en la gobernación de Nabatiye.
Estos actos, aseguran, "violan el alto el fuego acordado entre las partes" el año pasado, tal y como detalla el Ejército israelí, que sigue presente en varias zonas de Líbano y ha cifrado en 230 los miembros de Hezbolá muertos en ataques desde finales de 2024.
"El Ejército de Israel seguirá actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel", ha defendido.
