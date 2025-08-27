LA NACION

Israel mató a seis miembros de Hamás en ataque a hospital: enviada de EEUU ante la ONU

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Israel mató a seis miembros de Hamás en ataque a hospital: enviada de EEUU ante la ONU
Israel mató a seis miembros de Hamás en ataque a hospital: enviada de EEUU ante la ONU

(Agrega citas, detalles y contexto)

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 27 ago (Reuters) -

El ejército israelí llegó a la conclusión de que seis miembros de Hamás murieron el lunes en un ataque contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, según dijo el miércoles ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la embajadora estadounidense en funciones ante el organismo, Dorothy Shea.

El ataque israelí acabó con la vida de al menos 20 personas, entre ellas periodistas que trabajaban para Reuters, Associated Press, Al Jazeera y otros medios.

“Las IDF (Fuerzas de Defensa Israelí, por sus siglas en inglés) concluyeron que seis miembros de Hamás -uno de los cuales había participado en los atentados del 7 de octubre- murieron cuando las IDF atacaron el lugar, que Hamás utilizaba para vigilar a las tropas en el hospital”, declaró Shea.

“Tomamos nota de la celeridad de esta investigación y respuesta y pedimos a este Consejo que condene el uso continuado de infraestructuras civiles por parte de Hamás”, añadió.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó antes de la reunión del Consejo que “todavía estamos investigando los detalles de ese incidente, por lo que en los próximos días tendremos más información al respecto”.

“Nuestro objetivo es luchar contra los terroristas, no contra los periodistas, ni contra nadie que no esté implicado en el terrorismo”, añadió.

(Editado en español por Juana Casas y Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez
    1

    La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez

  2. La cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa
    2

    Andrea Ghidone y “El señor tabaco”: la cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa

  3. Pelean para cubrir los gastos de su hija con discapacidad y abren una dura pregunta sobre los audios filtrados
    3

    Discapacidad. Hacen malabares para pagar los cuidados de su hija y lanzan una dura pregunta sobre los audios

  4. Del palco y la gloria al anonimato: el destierro de Ameal, el último presidente campeón con Boca
    4

    Del palco y la gloria al anonimato: qué es de la vida de Jorge Ameal, el último presidente campeón con Boca

Cargando banners ...