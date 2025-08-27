Israel mató a seis miembros de Hamás en ataque a hospital: enviada de EEUU ante la ONU

(Agrega citas, detalles y contexto)

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 27 ago (Reuters) -

El ejército israelí llegó a la conclusión de que seis miembros de Hamás murieron el lunes en un ataque contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, según dijo el miércoles ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la embajadora estadounidense en funciones ante el organismo, Dorothy Shea.

El ataque israelí acabó con la vida de al menos 20 personas, entre ellas periodistas que trabajaban para Reuters, Associated Press, Al Jazeera y otros medios.

“Las IDF (Fuerzas de Defensa Israelí, por sus siglas en inglés) concluyeron que seis miembros de Hamás -uno de los cuales había participado en los atentados del 7 de octubre- murieron cuando las IDF atacaron el lugar, que Hamás utilizaba para vigilar a las tropas en el hospital”, declaró Shea.

“Tomamos nota de la celeridad de esta investigación y respuesta y pedimos a este Consejo que condene el uso continuado de infraestructuras civiles por parte de Hamás”, añadió.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó antes de la reunión del Consejo que “todavía estamos investigando los detalles de ese incidente, por lo que en los próximos días tendremos más información al respecto”.

“Nuestro objetivo es luchar contra los terroristas, no contra los periodistas, ni contra nadie que no esté implicado en el terrorismo”, añadió.

