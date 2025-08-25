Israel: Médico en hospital Nasser, “escena monstruosa y cruel”

“Fue una escena monstruosa y cruel. El ataque ocurrió en un momento de escasez de suministros y equipos médicos, lo que agrava aún más la situación. No sé qué más decir, es algo monstruoso”, declaró el doctor Mahmoud Kullab.

Varios miembros del personal de MSF estaban en el Nasser durante el ataque de esta mañana, informó la ONG, que apoya las salas maternoinfantiles, pediatría y ortopedia del hospital.

“Denunciamos con la mayor firmeza los terribles ataques perpetrados hoy por Israel contra el Hospital Nasser, el único centro médico público parcialmente operativo en el sur de Gaza.

Las fuerzas israelíes mataron al menos a 20 personas e hirieron a otras 50 en ataques consecutivos, incluyendo personal sanitario, rescatistas y periodistas. Entre ellos se encontraba Mariam Abu Dagga, fotógrafa independiente que colaboraba frecuentemente con MSF. Estamos profundamente consternados por su muerte. Mariam deja un hijo, obligado a crecer sin su madre.

Al menos otros cuatro periodistas fueron asesinados hoy”, declaró Jerome Grimaud, Coordinador de Emergencias de MSF en Gaza.

Algunos miembros del personal de MSF se vieron obligados a refugiarse en el laboratorio del hospital debido a que Israel atacó repetidamente el edificio durante las operaciones de rescate. Nos indigna que las fuerzas israelíes sigan atacando a personal sanitario y periodistas con total impunidad”, denunció.

“Durante los últimos 22 meses, hemos presenciado la destrucción de centros de salud y el silencio impuesto a periodistas y personal sanitario bajo los escombros debido a los ataques israelíes. Mientras Israel continúa ignorando el derecho internacional, los únicos testigos de su campaña genocida están siendo atacados deliberadamente. Esto debe terminar ya”, exhortó. (ANSA).