Israel: Médicos Sin Frontera puede quedar fuera de Gaza
Por las nuevas normativas israelíes. Terrible daño para la población palestina
Y advierte que las nuevas disposiciones podrían conllevar la revocación del registro de las ONG internacionales a partir del 1 de enero. La falta de registro impediría a las organizaciones, incluida MSF, prestar servicios esenciales a la población de Gaza y Cisjordania, según la organización.
El sistema de salud de Gaza está destruido, y si las organizaciones humanitarias independientes y con experiencia perdieran su capacidad de operar, sería un desastre para la población palestina, subraya MSF en un comunicado.
La organización insta a las autoridades israelíes a garantizar que las ONG internacionales puedan seguir operando de forma imparcial e independiente en Gaza, insistiendo en que la ya limitada respuesta humanitaria no puede reducirse aún más.
"Durante el último año, los equipos de MSF han tratado a cientos de miles de pacientes y proporcionado cientos de millones de litros de agua", declaró Pascale Coissard, coordinadora de emergencias de MSF en Gaza.
"Los equipos de MSF están trabajando para ampliar sus actividades y apoyar el devastado sistema de salud de Gaza. Solo en 2025, realizamos cerca de 800.000 consultas ambulatorias y atendimos a más de 100.000 pacientes con traumatismos. Si logramos el registro, tenemos la intención de seguir fortaleciendo nuestras actividades en 2026", apuntó.
MSF proporciona atención médica vital a gran escala, pero ni siquiera esto es suficiente para satisfacer las enormes necesidades de la población de Gaza. Solo en 2025, con un presupuesto de más de US$100 millones, sus equipos trataron a más de 100.000 pacientes con traumatismos; gestionaron la atención de más de 400 camas de hospital; realizaron 22.700 cirugías a casi 10.000 pacientes; realizaron cerca de 800.000 consultas ambulatorias; administraron 45.000 vacunas; asistieron más de 10.000 partos; brindaron más de 40.000 sesiones individuales y grupales de salud mental a más de 60.000 personas, detalló la entidad.
Además, dijo que distribuyó más de 700 millones de litros de agua y produjo casi 100 millones de litros de agua potable.
Para 2026, MSF ha asignado entre US$100 y US$120 millones a su respuesta humanitaria en Gaza. Muchos de los servicios que presta MSF no están disponibles en otras zonas de Gaza debido a la destrucción del sistema de salud.
Si MSF perdiera el acceso a la Franja en 2026, debido a la decisión de las autoridades israelíes, una gran parte de la población de Gaza perdería el acceso a atención médica esencial, agua y asistencia básica.
Las actividades de MSF ayudan a casi medio millón de personas en Gaza. MSF continúa buscando un diálogo constructivo con las autoridades israelíes para continuar su trabajo.
En Gaza, MSF actualmente apoya a seis hospitales públicos y gestiona dos hospitales de campaña. También apoya a cuatro centros de salud y gestiona un centro de alimentación para personas con desnutrición. MSF abrió recientemente seis nuevos centros de salud que brindan atención de heridas y otros servicios de salud.
La ONG trabaja en los territorios palestinos ocupados desde 1989. (ANSA).