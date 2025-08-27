Israel: Meloni condena asesinato de periodistas

"Condenamos el asesinato injustificable de periodistas, un ataque inaceptable a la libertad de prensa y a todos aquellos que arriesgan sus vidas para contar la historia de la guerra", dijo la premier.

Meloni habló en el Encuentro por la Amistad entre los Pueblos, que el grupo católico Comunión y Liberación organiza todos los años en la ciudad italiana de Rimini.

Según la primera ministra, Italia "no dudó ni un minuto en apoyar el derecho de Israel a la legítima defensa tras el horror del 7 de octubre, pero, al mismo tiempo, no podemos permanecer en silencio ante una reacción que traspasó el principio de proporcionalidad, causando numerosas víctimas inocentes e incluso involucrando a comunidades cristianas".

La operación militar israelí contra el Hospital Nasser en Khan Younis tuvo lugar el lunes pasado, y consistió en un ataque de "doble alcance", es decir, un bombardeo seguido de otro, minutos después, que mató a periodistas y personal de emergencias que acudieron al lugar tras el primero.

Según el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la muerte de periodistas y profesionales de la salud en la ofensiva fue un "trágico accidente". (ANSA).