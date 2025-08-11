Israel: Meloni habló con Abbas, preocupación por la escalada

Meloni y Abbas sostuvieron una conversación telefónica unas horas después del ataque israelí a la tienda de periodistas en Gaza que culminó con la muerte de seis personas, que el canciller italiano, Antonio Tajani, calificó de "inaceptable".

Este lunes, la primera ministra italiana anunció una nueva misión humanitaria a Gaza, que partirá el martes desde el aeropuerto de Pisa, en la que tres C-130 recogerán a 34 niños palestinos que necesitan atención médica y a sus 91 familiares.

Sin embargo, es la dramática situación en la Franja la que protagonizó la reunión entre Meloni y Abbas, donde la primera ministra italiana volvió a enfatizar la "necesidad de cesar inmediatamente las hostilidades para seguir brindando asistencia humanitaria a una población civil agotada".

Por supuesto, como también enfatizó el viceprimer ministro Matteo Salvini en un tono diferente, está el problema de los rehenes, cuya liberación exige Meloni, compartiendo el sentir de Abbas, junto con la aceptación de parte de Hamás de que "no puede tener futuro en el gobierno de la Franja".

Salvini, por su parte, habla de "degolladores" que deben ser "eliminados por cualquier medio", explicando que, en la visión de "dos pueblos, dos Estados", "no puede ser que uno de ellos esté ocupado por terroristas islámicos". Ciertamente, las bajas civiles "son demasiadas y deben cesar", enfatiza.

El canciller Tajani, también vicepremier, coincide: "los ataques contra periodistas son inaceptables y demuestran el nivel de violencia alcanzado por el conflicto. Es necesario poner fin a esta guerra y reiniciar el proceso político y poner fin a la muerte de víctimas inocentes que están pagando el verdadero precio del conflicto", dijo en su intervención en la videoconferencia del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

Otro miembro del gobierno, el ministro de Defensa Guido Crosetto, también dijo basta. "Lo que está sucediendo es inaceptable", declaró en una entrevista con La Stampa, señalando que "no nos enfrentamos a una operación militar con daños colaterales, sino a la pura negación de la ley y de los valores fundamentales de nuestra civilización".

Sus palabras van más allá de la condena: "Ahora debemos encontrar la manera de obligar a Netanyahu a reflexionar, porque liberar Gaza de Hamás es una cosa, liberarla de los palestinos es otra". (ANSA).