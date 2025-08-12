Israel: Meloni vuelve a pedir tregua inmediata en Gaza

La conversación, informó un comunicado del gobierno italiano, "brindó la oportunidad de abordar los últimos acontecimientos en el conflicto de Gaza, así como los principales temas de cooperación bilateral".

"En cuanto a la situación en Gaza, ambos líderes expresaron su preocupación por las recientes decisiones de Israel, que parecen estar provocando una mayor escalada militar" y destacaron "la necesidad de alcanzar sin más demora un cese de hostilidades para poner fin a la dramática situación humanitaria en la Franja e iniciar la reconstrucción de Gaza".

Meloni destacó en particular que para la reconstrucción de Gaza "el papel de las naciones árabes sigue siendo fundamental".

Al coincidir en que solo un proceso político hacia una solución de dos Estados puede conducir a una paz justa y duradera, la premier italiana enfatizó, como lo hizo el lunes ante el presidente palestino Mahmoud Abbas, "la necesidad de que Hamas libere de inmediato e incondicionalmente a los rehenes y acepte que no puede desempeñar ningún papel en el futuro de la Franja", añade la nota.

Finalmente, la conversación telefónica brindó la oportunidad de reafirmar el deseo compartido de profundizar la cooperación bilateral en todas las áreas de interés mutuo, comenzando por la plena implementación de la alianza estratégica entre Roma y Riad, iniciada durante la visita de Meloni en enero. (ANSA).