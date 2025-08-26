Israel: Merz sigue adelante: "no reconoceremos Palestina"

Merz reiteró la oposición de Alemania al reconocimiento del Estado palestino. Berlín, en resumen, no se mueve un milímetro, exasperando a algunos de sus socios —sin duda en Europa— con lo que se ve a veces como una postura "dogmática".

Por otro lado, Canadá se encuentra entre los países que desean reconocer a Palestina.

El debate se intensificó tras el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, en julio pasado, quien indicó que París lo hará en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre.

Francia sería el primer país del G7 en reconocer a Palestina, uniéndose a los 147 Estados miembros de la ONU que ya lo hicieron. Dentro de la Unión Europea, diez naciones tomaron esta iniciativa, algunas hace tiempo, cuando aún no eran parte de la UE, y otras más recientemente, como Suecia en 2014.

España, Irlanda y Eslovenia firmaron en 2024, tras el estallido del conflicto en Gaza, en un esfuerzo por "impulsar" la paz entre israelíes y palestinos, lo que generó críticas acerbas desde Tel Aviv.

El tema es más divisivo que nunca. Entre los 17 países de la UE que no reconocen el Estado palestino, hay capitales decididas a enviar un mensaje a Israel, por haber sobrepasado la línea y violado repetidamente el derecho internacional en Gaza. Por ejemplo, estarían dispuestas a aprobar algunas de las medidas propuestas por la alta representante Kaja Kallas para sancionar a Tel Aviv, como la suspensión de fondos de Horizon destinados a start-ups, para lo cual no se requiere unanimidad, sino una mayoría cualificada.

Sin embargo, esto también resultó difícil. Hasta ahora, además de Alemania, se opusieron a cualquier acción Austria, Italia, Hungría, Bulgaria y la República Checa.

Italia, no por casualidad, es una de las naciones que no reconoce el Estado palestino.

"Hasta ahora, el reconocimiento no produjo ningún efecto.

Primero hay que crear las condiciones para su nacimiento, en lo que estamos haciendo el máximo esfuerzo a nivel internacional, y solo después reconocerlo: en este momento, el Estado palestino no existe y reconocerlo no tendría sentido", declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, en su primera visita oficial a Estados Unidos, no dudó en calificar el nacimiento de Palestina como "un suicidio" para Israel.

"Los gobiernos de izquierda de varios países, incluidos Francia, Gran Bretaña, Canadá y Australia, están tratando de imponer un Estado palestino a Israel", afirmó.

Sin embargo, en Francia y Canadá no hay gobiernos de izquierda en el poder, pero son solo detalles. (ANSA).