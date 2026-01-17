Israel: Milei también invitado a la Junta por la paz en Gaza

"Es un gran honor para mí la invitarlos a unirse en un esfuerzo histórico y trascendental para consolidar la paz en Medio Oriente y, al mismo tiempo, adoptar un enfoque nuevo y audaz para resolver el conflicto global", escribió Trump en la carta por la "Board of Peace" dirigida a los líderes que formarán parte.

La misiva fue publicada en X por el presidente argentino Javier Milei, quien la recibió y agradeció al mandatario estadounidense.

"Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones", respondió Milei, a través de su cuenta de la red social X. (ANSA).