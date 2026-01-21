Israel: "Miles de enfermos en Gaza, no hay medicinas", Padre Romanelli

Así lo declaró el padre Gabriel Romanelli, misionero argentino y párroco de la Sagrada Familia en Gaza, la única iglesia católica en la Franja, en un mensaje enviado a la fundación apuliana Neverland.

"La mayor parte de la población sufre, explica el sacerdote, porque no tiene un lugar seguro donde vivir, vive en tiendas de campaña y se enfrenta a una grave inseguridad sanitaria. Cientos de miles de personas padecen enfermedades respiratorias y digestivas".

"Nosotros también, junto con la mayoría de nuestros 450 refugiados, hemos enfermado; tenemos algún tipo de infección, gripe y problemas digestivos para los que es muy difícil incluso encontrar tratamiento", agrega.

El sacerdote argentino subraya que "siempre intentamos seguir haciendo el bien, gracias a la inestimable ayuda del Patriarcado Latino".

Aunque hay más productos en el mercado, "la gente no tiene dinero para comprarlos porque lo gastaron todo durante la guerra y porque perdieron sus trabajos y sus hogares", advierte.

"Estamos haciendo todo lo posible. Hemos reiniciado las clases de tercer año, así que les damos la oportunidad de estudiar a los estudiantes a quienes podemos ayudar, pero el número es muy limitado; solo podemos acoger a unos 162 estudiantes porque nuestras escuelas están llenas de refugiados", concluye el padre Romanelli. (ANSA).