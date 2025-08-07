Israel: Miles de israelíes en las calles dicen no a "Bibi"

Los primeros en oponerse son los familiares de los rehenes, aterrorizados por los riesgos que plantean nuevas operaciones militares (si el gobierno las ordena a las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI) en zonas nunca antes afectadas, precisamente para evitar poner en peligro a los secuestrados, como advirtió el mismo jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, durante la reunión restringida hace dos días.

Los familiares lanzaron un llamamiento pidiendo que se detenga lo que denominan "la decisión catastrófica" de ocupar la Franja, pero que se promueva en su lugar un acuerdo global para el regreso de sus seres queridos y el fin de la guerra.

"A quienes amamos están en peligro inminente: algunos arriesgan sus vidas, otros corren el riesgo de desaparecer para siempre en la tierra de Gaza. El Estado de Israel también está en peligro: corremos el riesgo de perder nuestros valores morales y nuestra responsabilidad mutua. Únanse a nosotros antes de que sea demasiado tarde", dijeron. Llamaron a la población israelí a participar en las manifestaciones organizadas en todo el país en colaboración con el consejo.

La policía está en estado de máxima alerta por temor a enfrentamientos e incidentes.

Miles de personas salieron a las calles en Tel Aviv y frente a las oficinas gubernamentales en Jerusalén en una protesta colectiva que involucró a toda la sociedad civil, pero también veteranos de guerra con trastorno de estrés postraumático bloquearon la autopista South Ayalon esta tarde, denunciando la inacción de las autoridades, la falta de apoyo y los casos de suicidios de soldados, "abandonados en su dolor tras meses y meses de guerra en Gaza".

Mientras tanto, en la autopista 4, manifestantes ultra ortodoxos extremistas bloquearon el tráfico en protesta por la detención de un joven clérigo que desertó del servicio militar.

Al mediodía de este jueves, una flotilla de barcos que transportaba a familiares de rehenes cautivos en Gaza durante 671 días zarpó de Ascalón hacia la frontera marítima con la Franja de Gaza.

La fila de diez barcos, coordinada con el ejército y la policía, permaneció frente a la Franja durante dos horas, mientras los familiares gritaban mensajes a los rehenes por altavoces y lanzaban chalecos salvavidas al mar como gesto simbólico.

"Zarpamos para gritar los nombres de nuestros seres queridos, prisioneros de una organización terrorista asesina. Los rumores de ocupación de Gaza y la expansión de los combates los ponen en peligro inminente de muerte o desaparición. El regreso de los 50 rehenes es la única imagen verdadera de la victoria israelí", declararon antes de zarpar. (ANSA).