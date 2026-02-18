Israel: ministro de Justicia israelí critica a UE, "trabaja para derrocar al gobierno"

Según el diario israelí Ynet, Levin escribió esas palabras en respuesta a una denuncia presentada por el Instituto Zulat para la Igualdad y los Derechos Humanos.

La UE, a su juicio, "está financiando manifestaciones contra el gobierno electo en Israel, y esto durante una guerra".

Levin también acusó a Zulat de estar "financiado por potencias extranjeras extremadamente hostiles a Israel. Esta hostilidad alcanzó su punto álgido durante la guerra con la imposición de un embargo de armas contra Israel". Las acusaciones del ministro de Justicia y viceprimer ministro israelí, Yariv Levin, contra la UE se reúnen en la respuesta de quince páginas que presentó hoy al Tribunal Superior de Justicia, solicitando que se rechace la petición del Instituto Zulat para la Igualdad y los Derechos Humanos.

En tal petición, presentada en julio pasado, el Instituto solicitó al Tribunal Superior que ordenara a Levin poner fin al boicot contra el presidente del Tribunal Supremo, Itzhak Amit, a quien Levin no reconoce como presidente, o, alternativamente, que lo destituyera de su cargo ministerial.

En su respuesta, Levin cita la financiación del Instituto Zulat por parte de varios países europeos —publicada en el Registro de Asociaciones— y escribe que "la existencia misma del demandante solo es posible porque está financiado por potencias extranjeras extremadamente hostiles al Estado de Israel".

Al solicitar al Tribunal que desestime la petición, Levin también pidió que el demandante —o, en efecto, la Unión Europea— sea imputado a las costas del proceso por su flagrante e ilegal injerencia en los asuntos políticos internos fundamentales del Estado de Israel". (ANSA).