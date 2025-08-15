Israel: Ministro israelí presiona a un preso palestino

La Autoridad Nacional Palestina ha condenado el video. Su vicepresidente, Hussein al-Sheikh, lo describió como "la personificación del terrorismo psicológico, moral y físico".

Las imágenes, que duran 13 segundos, marcan la primera vez que Barghouti es visto públicamente en años. Parece envejecido y demacrado.

El ministro de Seguridad Nacional le dice: "No ganarás. A quien se meta con el pueblo de Israel, a quien asesine a nuestros hijos, a quien asesine a nuestras mujeres, lo aniquilaremos".

Mientras Barghouti intenta intervenir, Ben Gvir añade: "Tienes que saber esto, a lo largo de la historia".

Barghouti, de 66 años, fue encarcelado por Israel hace más de 20 años tras ser declarado culpable de planear atentados que causaron la muerte de cinco civiles. Cumple cinco cadenas perpetuas más 40 años de prisión.

Las encuestas de opinión han indicado sistemáticamente que sigue siendo el líder palestino más popular y que los palestinos votarían por él en unas elecciones presidenciales antes que por el actual presidente Mahmud Abás o los líderes de Hamas.

Sigue siendo una figura destacada de la facción Fatah, que domina la Autoridad Palestina (AP). Fue blanco de ataques israelíes debido a su papel destacado en la Segunda Intifada palestina de 2000 a 2005.

El vídeo apareció originalmente el jueves en grupos de mensajería para partidarios de Ben Gvir, pero ahora ha sido republicado en su cuenta X.

Organizaciones palestinas defensoras de los derechos de los presos afirman que Barghouti se encuentra en régimen de aislamiento desde los mortíferos ataques liderados por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. El año pasado acusaron a los guardias de "agredirlo brutalmente" en su celda, algo que el servicio penitenciario israelí negó. (ANSA).