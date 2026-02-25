Israel: Modi en Israel para acuerdos multimillonarios en tecnología y defensa

La visita de Estado de dos días fue presentada por funcionarios de Jerusalén como una elevación de los lazos entre ambos países a una "relación estratégica especial", una denominación que Israel hasta ahora se había reservado solo para Estados Unidos y Alemania.

"Frente al islam extremista, forjaremos una alianza férrea: Israel es más fuerte que nunca, India es más fuerte que nunca.

Romperemos el eje del mal", declaró Netanyahu ante el pleno parlamentario antes del discurso de Modi, quien había estado en Israel en 2017.

"Expreso mis condolencias por cada vida perdida en la bárbara masacre de Hamás. India apoya firmemente a Israel en este momento y en el futuro. El terrorismo desestabiliza el desarrollo. India apoya todo esfuerzo que contribuya a la paz y la estabilidad regionales", afirmó, por su parte, Modi en su intervención, recordando el vínculo milenario entre ambos países.

Tras las reuniones y declaraciones, la firma de los acuerdos, negociados con antelación, tuvo lugar en el histórico Hotel Rey David de Jerusalén.

Ambos líderes mantuvieron una reunión bilateral ampliada, en la que firmaron documentos formales y emitieron declaraciones conjuntas.

Si bien no se publicaron detalles, se espera un acuerdo marco clasificado que incluya el acceso de Nueva Delhi a sistemas avanzados de defensa aérea, en concreto a la plataforma láser Iron Beam, desarrollada por Israel y exclusiva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Forbes India, en tanto, informó en las últimas semanas que Tel Aviv firmó acuerdos con Nueva Delhi por un total de US$8.600 millones en suministros de armas este año, incluidas municiones guiadas de precisión, misiles aire-superficie y sistemas de misiles balísticos.

Los acuerdos militares llegan en un momento en que las tensiones entre India y Turquía parecen críticas, tras la grave escalada militar del pasado mayo entre Nueva Delhi e Islamabad, en la que Ankara y Pekín prestaron asistencia a Pakistán.

Los ataques, según los analistas, aceleraron la alianza indo-israelí. También están sobre la mesa acuerdos (y miles de millones de dólares) para comercio y proyectos en ciencia y tecnología, agricultura, investigación y desarrollo, y cooperación financiera.

Y, en un lugar alto de la agenda, la creación de una alianza de países moderados -en contraste con un bloque alineado con Hermanos Musulmanes liderado por Turquía) que se desarrollará a través de Imec, un proyecto de transporte marítimo y ferroviario respaldado por Estados Unidos que apunta a conectar a la India con Europa a través de Medio Oriente.

"Trabajamos juntos en la iniciativa Imec. Este corredor solo puede existir y prosperar si pasa por países estables y seguros.

Y no hay países más fuertes en este eje que India e Israel", declaró Netanyahu ante la Knesset, donde Modi los saludó con una expresión hebrea: "Am Israel Chai", que significa "el pueblo de Israel vive". (ANSA).