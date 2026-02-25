Israel: MSF pide a Alta Corte israelí investigar muerte de sus operadores en Gaza

Estos ataques, que ocurrieron entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, resultaron en la muerte de siete miembros del personal de MSF y sus familias, según informa el periódico Haaretz.

Es importante destacar que la lista de incidentes no incluye el asesinato de Fadi al-Wadiya, fisioterapeuta de MSF, que fue asesinado en junio de 2024. La Yihad Islámica Palestina lo nombró recientemente como miembro y subcomandante de la Unidad de producción de misiles.

Un portavoz militar israelí declaró que "las FDI abordarán el asunto en el marco de los procedimientos legales".

Además, en un caso diferente esta semana, MSF, junto con otras diecisiete organizaciones humanitarias, apeló a la Alta Corte de Justicia para bloquear su expulsión de Gaza, una medida establecida por el gobierno israelí en las últimas semanas.

Esta decisión afecta a las ONG que no hayan completado el nuevo proceso de registro en vigor desde mayo, que les exige proporcionar una lista de su personal internacional y local.

