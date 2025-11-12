Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Israel.- Muere un expolicía de Israel con estrés postraumático que se inmoló a lo bonzo hace cerca de dos semanas
Israel.- Muere un expolicía de Israel con estrés postraumático que se inmoló hace cerca de dos semanas
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Un antiguo policía de Israel con trastorno por estrés postraumático que se inmoló hace dos semanas frente a la vivienda de un oficial del Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Defensa ha fallecido a causa de las heridas sufridas, según ha confirmado el hospital en el que se encontraba ingresado.
El fallecido, identificado como Vital Mishiev, sufrió graves quemaduras tras inmolarse en el lugar, que habría visitado en varias ocasiones previamente. El Ministerio de Defensa indicó que el hombre entró en rehabilitación en 2013 tras ser alcanzado en la cabeza por una pedrada a manos de una persona con problemas psiquiátricos.
El agente sufría trastorno por estrés postraumático a causa del incidente y se le reconoció un grado de discapacidad del 30%, si bien él reclamaba un grado de discapacidad del 100%, que incluiría la entrega de una vivienda pública, sin que se alcanzara una solución.
Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'Yedioth Ahronoth', el hombre, de 46 años y divorciado, se encontraba sin techo antes del incidente y dormía al raso cerca de la vivienda del citado oficial del Ministerio de Defensa, que por ahora no se ha pronunciado sobre el fallecimiento.
Otras noticias de Israel
Gal Gadot. Ganó “el Nobel judío”, el mismo que recibió Milei el año pasado, y ya definió qué hará con el premio de un millón de dólares
Su cuerpo estaba en Gaza. Hamas entregó a Israel el cadáver del rehén argentino Lior Rudaeff
“El complot fue contenido”. EE.UU. acusa a Irán de conspirar para asesinar a la embajadora de Israel en México
- 1
Esgar Guarín: “La vasectomía es una herramienta de empoderamiento y corresponsabilidad”
- 2
El narco más buscado cayó con un cargamento de 956 kilos de cocaína bombardeado por avionetas
- 3
China: el momento en que colapsa un megapuente de 758 metros de largo
- 4
Cuadernos: convocan al tribunal para que haga el juicio contra Cristina Kirchner tres veces por semana, presencial y sin feria judicial