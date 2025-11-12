Israel.- Netanyahu agradece el "increíble" apoyo de Trump por pedir su indulto al presidente de Israel

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha agradecido este miércoles el "increíble" apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que este último enviara una misiva a su homólogo israelí, Isaac Herzog, pidiéndole que sopesara la posibilidad de indultar al jefe de Gobierno de su país por los casos de corrupción que enfrenta.

"Gracias, Trump, por tu increíble apoyo. Como siempre, vas directo al grano y dices las cosas como son. Espero con interés continuar nuestra colaboración para reforzar la seguridad y consolidar la paz", ha manifestado Netanyahu a través de un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X.

No es la primera vez que Trump aboga por lograr que Netanyahu obtenga el indulto. Durante su visita al país el pasado mes de octubre, el magnate neoyorquino instó a que dicha medida fuera adoptada y restó importancia al hecho de que el mandatario israelí haya aceptado regalos de multimillonarios.

El inquilino de la Casa Blanca se ha sorprendido de que el líder israelí se haya visto involucrado en un caso judicial "políticamente motivado" desde 2020 y ha calificado los delitos de los que se acusa a Netanyahu como "cargos injustos con el fin de hacerle un gran daño".

El juicio de Netanyahu comenzó en mayo de 2020 y se centra en tres casos de corrupción distintos en los que se le acusa de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos. El más grave de ellos, conocido como Caso 4000, alega que el primer ministro utilizó su cargo para beneficiar al accionista mayoritario del gigante de las telecomunicaciones Bezeq a cambio de una cobertura favorable en un popular sitio web de noticias, acusación que ha negado.