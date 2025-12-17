Israel: Netanyahu anuncia la aprobación de acuerdo sobre gas con Egipto

En una notificación, Netanyahu declaró: "El acuerdo fortalece la posición de Israel como potencia energética regional y contribuye a la estabilidad de nuestra región. Anima a otras empresas a invertir en la exploración de gas en aguas territoriales israelíes".

Según el primer ministro, el pacto involucra a la multinacional estadounidense Chevron.

"Hoy he aprobado el mayor acuerdo de gas en la historia de Israel. El acuerdo tiene un valor de 112.000 millones de shekels (30.000 millones de euros). De este total, 58.000 millones de shekels (15.000 millones de euros) irán a las arcas del Estado", notificó Netanyahu en un discurso televisado.

"El pacto es con la empresa estadounidense Chevron, junto con socios israelíes que suministrarán gas a Egipto", añadió Netanyahu.

El secretario de Energía, Eli Cohen, presente en el discurso, expresó: "Este es el mayor acuerdo de exportación en la historia del Estado". (ANSA).