Israel. Netanyahu asegura que no dejará la política aunque reciba la amnistía en su juicio por corrupción

MADRID, 7 dic. 2025 (Europa Press)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha declarado este domingo que no tiene la más mínima intención de dejar la política aunque reciba la amnistía que ha solicitado para quedar completamente eximido de su juicio por corrupción, y depositado el desempeño de su cargo exclusivamente en manos de los votantes.

"Yo no me voy a retirar de la vida política a cambio de una amnistía", ha zanjado este domingo Netanyahu en rueda de prensa acompañado del canciller de Alemania, Friedrich Merz, que está realizando su primera visita a Israel como jefe del Estado alemán.

La comparecencia de Netanyahu tiene lugar una semana después de que se hiciera pública su petición de clemencia. El primer ministro está señalado en tres causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos, si bien ha denunciado que todo forma parte de una persecución política, y recalcado que su solicitud en modo alguno representa una admisión de culpabilidad: lo hace "en pro del interés nacional" y resolver la inestabilidad pública creada en torno al caso.

Netanyahu ha querido restar importancia a su situación durante una rueda de prensa prácticamente monopolizada por la guerra de Gaza.

"Veo que hay mucha gente preocupada por mi futuro", ha indicado Netanyahu, "pero también los votantes lo están, y son ellos quienes van a decidir al respecto".

La decisión última queda en manos del presidente del país, Isaac Herzog, quien ha aprovechado una entrevista concedida al portal estadounidense Politico para recalcar que, sabiendo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido abiertamente clemencia para su gran aliado, le corresponde únicamente a él pronunciarse al respecto con la información que le proporcionen sus asesores judiciales.

"Mi oficina ya ha recibido la solicitud de indulto, como saben. Hay un proceso que pasa por el Ministerio de Justicia, mi asesor legal, etc. Se trata sin duda de una solicitud extraordinaria y, al tratarla, consideraré el mejor interés del pueblo israelí. El bienestar del pueblo israelí es mi primera, segunda y tercera prioridad", ha apostillado.