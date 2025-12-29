Israel: Netanyahu con Musk, lo invita a una conferencia sobre transporte inteligente

La oficina del primer ministro informó al respecto, añadiendo que Musk aceptó la invitación de Netanyahu y Regev para participar en la Conferencia de Transporte Inteligente que se celebrará en marzo.

También se abordó la cooperación continua con Tesla y el progreso de la legislación israelí sobre vehículos autónomos.

El primer ministro y Musk conversaron extensamente sobre el avance y el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial en Israel. Netanyahu declaró: "Tenemos la intención de impulsar a Israel hacia adelante y convertirlo en un líder mundial en este campo, tal como lo hemos hecho con la ciberseguridad y otras tecnologías", concluyó su oficina.

(ANSA).