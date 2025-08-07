Israel: Netanyahu decide ocupar Gaza, pero no anexarla

En dos entrevistas diferentes, aclaró que "Israel no anexará la Franja y no impondrá un régimen militar".

"Queremos tomar el control, liberarla del terror de Hamás, crear un perímetro de seguridad para prevenir amenazas a Israel, entregarla a las fuerzas árabes que la gobernarán y dar a los ciudadanos de Gaza una vida digna", afirmó en conversaciones con Fox News y con la emisora india en inglés Cnn-News18.

El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, expresó sus preocupaciones a sus colaboradores más cercanos: "La conquista de la Franja arrastrará a Israel a un agujero negro".

La reacción de Hamás no se hizo esperar: "La agresión de Israel tendrá un precio doloroso" y "las palabras de Netanyahu revelan las verdaderas motivaciones detrás de su retirada del último ciclo de negociaciones, a pesar de que estábamos cerca de un acuerdo final. Sus planes para expandir la agresión -afirmó Hamás- demuestran que busca deshacerse de los rehenes y sacrificarlos por sus propios intereses personales".

La reunión del gabinete político de guerra en Jerusalén, como se esperaba, comenzó a las 18 horas. Fuera, cientos de manifestantes gritaban: "Acepten el acuerdo, pongan fin a la guerra. La presión militar mata a los rehenes".

Al mismo tiempo, en Tel Aviv, miles de personas salieron a las calles para protestar contra Bibi (como se conoce a Netanyahu, NDR). En claro contraste, como subrayó el líder de la oposición, Yair Lapid, con la hipótesis -considerada "catastrófica"- de conquistar el enclave.

La discusión -que las primeras filtraciones del debate definieron de "tensa y crucial"- vio a un lado al primer ministro, quien sometió a votación la ocupación de todo el territorio de la Franja, precisando que la operación "no sería irreversible" y podría detenerse "si Hamás aceptara las condiciones de Israel".

Al otro lado, el jefe de Estado Mayor Zamir, que propone en su lugar el asedio de Gaza City y de los campos centrales antes de pasar a ataques selectivos.

Las evaluaciones de las FDI indican la opción más limitada, teniendo en cuenta el riesgo potencial para la vida de los rehenes, el temor a una entrada completa en la ciudad de Gaza, minada y considerada una "trampa mortal", y el desgaste excesivo de las tropas.

Las divergencias llevaron a Zamir a hacer una rara declaración la mañana del jueves: "La cultura del disenso es parte integral de la historia del pueblo de Israel.

Continuaremos expresando nuestra posición sin miedo".

En tanto, trascendieron en los medios israelíes los detalles del plan que Netanyahu presentó.

La conquista del enclave prevé una actividad militar gradual de 4 a 5 meses: las FDI comenzarán con la toma de Gaza City.

Los habitantes, alrededor de un millón de personas (la mitad de los residentes de la Franja), serán evacuados.

Se considera una operación logística de primer nivel que durará semanas, durante las cuales se construirán infraestructuras civiles temporales para los desplazados, incluidos hospitales de campaña temporales, complejos de carpas o contenedores.

El documento también menciona la "entrada de grandes cantidades de ayuda".

Por su parte, la administración Trump informó a través del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, que el número de centros de distribución de la Fundación Gaza aumentará de 4 a 16, y estarán abiertos las 24 horas.

Channel 12 reveló que el presidente de Estados Unidos tiene la intención de destinar a la iniciativa alrededor de US$1000 millones, financiados en parte por Estados Unidos y en parte por otros países.

Fox le preguntó a Netanyahu qué piensa Donald Trump sobre la hambruna en Gaza: "El presidente nos apoya de muchas maneras, entiende que debemos deshacernos de Hamás, que utiliza tácticas diferentes para impedir el flujo de ayuda humanitaria".

Luego admitió: "Hay escasez de alimentos en Gaza, la gente está sufriendo". Y añadió: "El pueblo israelí está unido.

Recuperaremos a los rehenes con la ayuda de la victoria en la guerra, que debe concluir lo más rápido posible". (ANSA).