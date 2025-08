Israel: Netanyahu decide sobre Gaza, Israel se divide

Según estimaciones de comentaristas israelíes, la propuesta del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu debería obtener la mayoría de los votos, independientemente de cómo esté formulada.

Sin embargo, el debate no será sencillo, comenzando por la oposición interna al gobierno representada por el ministro de Asuntos Exteriores Gideon Sa'ar, recién regresado de la sesión especial sobre los rehenes en la ONU, y por el líder del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, quien no vota porque no es ministro, pero que considera necesario sostener con firmeza su postura contraria, regresando apresuradamente tras solo dos días de vacaciones en Suiza.

El premier deberá enfrentar las objeciones del jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien se opone a extender la campaña a toda la Franja debido a los riesgos de operaciones en las que podrían morir los últimos rehenes aún con vida (20 de 50), sin contar el desgaste de los soldados que llevan combatiendo 670 días y el compromiso de al menos 4 o 5 meses de intensos combates.

Además, el líder de la oposición Yair Lapid lanzó una advertencia clara a Netanyahu: "La población no te apoya y no quiere esta guerra".

Aún más contundentes son los familiares de los secuestrados, que ya acusan a Bibi (tal como se conoce a Netanyahu) de estar a punto de "mancharse las manos con la sangre de sus hijos.

“Una vergüenza que perseguirá a su descendencia por generaciones”.

Mientras tanto, en Tel Aviv, manifestantes se enfrentaron con la policía frente al cuartel general del ejército, mientras madres de soldados protestaban frente a la casa del jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), pidiéndole "no ceder a las presiones políticas".

En la Franja, según el Ministerio de Salud de Hamás, se registraron 135 nuevas víctimas en las últimas 24 horas.

Sa'ar, quien hasta ahora apoyó la hipótesis de cercar y desgastar a Hamás y continuar las negociaciones para un acuerdo —es decir, el plan de los generales—, dará batalla en la línea de los ministros mesiánicos Bezalel Smodrich e Itamar Ben Gvir, quienes imaginan en su futuro "una única tierra de Israel donada por Dios" (incluyendo Gaza y Cisjordania) donde hacer vivir a su descendencia.

Un panorama que parece ir inevitablemente en la dirección de la expansión de la guerra en Gaza.

"Pero —dejó entrever un alto funcionario israelí a los medios— de aquí a mañana solo Dios lo sabe, en Medio Oriente las cosas pueden cambiar, y ya esta noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría presentar un gran plan humanitario".

Dando a entender que, aunque la decisión sobre la ocupación de la Franja parece estar a un paso, otros acontecimientos podrían cambiar el escenario en un abrir y cerrar de ojos.

Mientras tanto, el equipo estratégico del entorno de Netanyahu se mueve con urgencia para no perder el momento: desde la oficina del primer ministro explican que actualmente no hay posibilidades de lograr la liberación de los secuestrados, las conversaciones no condujeron a un acuerdo, y además los rehenes podrían morir de hambre.

La posición de Hamás, mientras tanto, parece bastante clara, explicó el periodista e historiador Ehud Yaari en el Canal 12: "La operación terrestre de las FDI no obligaron a la dirigencia de Hamás que vive en el extranjero, apoyada por Qatar y Turquía, a acercarse a un compromiso".

"Entre todas las disputas internas, han formulado una demanda que equivale a una victoria total. No solo la liberación de 300 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua (por atentados que causaron cientos de víctimas civiles israelíes), sino también la de los 55 encarcelados del grupo Nukhba del 7 de octubre, que aún no han sido procesados.

El resultado es que ningún gobierno de Israel podría aceptar liberar a los asesinos de la masacre".

Además, Hamás no acepta desmilitarizarse ni abandonar Gaza.

