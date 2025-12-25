Israel: Netanyahu, "En Medio Oriente, los cristianos prosperan solo en Israel"

"Israel es el único país de Medio Oriente donde los cristianos pueden practicar su fe con plenos derechos y total libertad", continuó el premier israelí en un video publicado por su oficina de prensa.

Además, a su juicio, "los peregrinos cristianos son recibidos con los brazos abiertos y profundamente apreciados".

Netanyahu enfatizó que la municipalidad de Jerusalén está distribuyendo árboles de Navidad cristianos, mientras que en la ciudad palestina de Yenín, palestinos quemaron un árbol de Navidad en la Iglesia del Santísimo Redentor.

La policía de la Autoridad Palestina informó hoy que agentes arrestaron a tres sospechosos del ataque incendiario que tuvo como blanco un árbol de Navidad y un belén en la iglesia la madrugada del lunes.

"Israel defiende a los cristianos en toda la región, dondequiera que se enfrenten a la intimidación y la persecución generalizadas", afirmó Netanyahu.

Además, señaló que la población cristiana en Israel está creciendo, mientras que en Irak, Siria, Líbano, Turquía y la Autoridad Palestina está disminuyendo.

Netanyahu también condenó los ataques contra los cristianos en Nigeria, un punto que también recalcó el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Sepan que Israel siempre estará a su lado", les dijo Netanyahu a los cristianos de todo el mundo. (ANSA).