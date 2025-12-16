Israel.- Netanyahu exige a los gobiernos occidentales que luchen contra el antisemitismo tras el ataque en Sídney

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha exigido este martes a los gobiernos occidentales que luchen contra el antisemitismo, dos días después del ataque terrorista contra una fiesta judía en la playa australiana de Bondi, en Sídney, que dejó 15 muertos y 42 heridos.

"Exijo a los gobiernos occidentales que hagan lo que sea necesario para luchar contra el antisemitismo y proporcionar la seguridad necesaria a las comunidades judías en todo el mundo. Les conviene prestar atención a nuestras advertencias. Les exijo a que actúen ya", ha declarado en un breve vídeo compartido por su oficina.

La playa de Bondi era parte del escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que dio comienzo este domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento cuando tuvo lugar el ataque. Los hechos fueron perpetrados por al menos dos personas, un padre, fallecido, y su hijo de 24 años, detenido y en estado crítico.