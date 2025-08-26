Israel: Netanyahu no cede a las protestas y avanza en Gaza

Mientras, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que según varios testigos están arrasando las afueras de la ciudad, publicaron una investigación sobre el atentado con bomba contra el Hospital Nasser en Khan Younis, que desató la indignación internacional.

Las FDI afirmaron haber llevado a cabo el ataque porque creían que la cámara estaba siendo utilizada por Hamás y que seis terroristas murieron en el ataque.

El día estuvo marcado por protestas en todo Israel convocadas por el Foro de Familiares de Rehenes y Personas Desaparecidas que aún se encuentran en Gaza, quienes exigieron una vez más el fin del conflicto, una tregua con Hamás y el regreso de sus seres queridos, vivos o muertos.

El clima es cada vez más tenso, marcado por nuevos bloqueos en las principales carreteras, neumáticos incendiados para detener el tráfico y consignas contra el gobierno, en particular contra ministros de extrema derecha.

En Jerusalén, donde se reunió el gabinete ejecutivo de seguridad convocado por Benjamín Netanyahu, cientos de manifestantes marcharon hacia la oficina del primer ministro, escoltados por dos divisiones de la policía antidisturbios.

No se reportaron enfrentamientos; se permitió a los manifestantes marchar por la ciudad, exigiendo en voz alta la liberación de los rehenes.

Tras tres horas, la tan esperada reunión gubernamental concluyó "sin debatir la última propuesta de tregua de Hamás", según informaron medios israelíes, y sin votación formal sobre ninguna medida.

Según informes, el gobierno se mantiene firme en su postura de continuar su ofensiva en la Franja mediante la captura de la ciudad de Gaza.

Supuestamente, la reunión terminó antes de lo previsto porque se esperaba que los ministros asistieran a una cena de gala del Consejo Regional de Binyamin, el órgano rector de los asentamientos y otros asentamientos en Cisjordania.

Al llegar al evento, los ministros se encontraron de nuevo con manifestantes, esta vez coreando: "Celebren mientras los rehenes mueren de hambre".

La cena también avivará las tensiones en Cisjordania, bajo control de la Autoridad Palestina, donde soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron hoy una redada en el centro de la ciudad con el objetivo de atacar un sistema de financiación oculto de Hamás.

Los soldados incautaron una gran cantidad de efectivo en una casa de cambio y arrestaron a cinco personas sospechosas de organizar la financiación.

Los palestinos informaron que los soldados se apostaron en los tejados, abriendo fuego y lanzando gases lacrimógenos durante la operación.

Según la Media Luna Roja, 58 personas resultaron heridas, incluido un niño de 13 años alcanzado por una bala en el abdomen, que aún se encuentra en estado grave.

Mientras, el número de muertos en Gaza continúa: al menos 75 palestinos fallecieron en 24 horas, incluyendo 17 personas que buscaban comida.

El episodio más sangriento ocurrió al este de la ciudad de Gaza: cinco personas murieron, incluidas dos mujeres, en un ataque israelí dirigido contra un mercado abarrotado, según corresponsales de Al Jazeera que aún se encuentran en el lugar.

La misma fuente indicó que tanques y aviones de combate israelíes están arrasando zonas enteras en las afueras de la ciudad de Gaza, hacia donde, según se informa, también avanza la artillería.

Las Fuerzas de Defensa de Israel se encuentran en crisis tras el asalto del lunes al Hospital Nasser, en el que murieron 21 personas, entre ellas cinco periodistas y varios rescatistas.

El portavoz de las FDI publicó un informe preliminar que indica que la Brigada Golani atacó la cámara de la azotea del centro médico, creyendo que "había sido colocada allí por Hamás para monitorear los movimientos de los combatientes".

En cambio, era de la agencia Reuters, manejada por Hussam al-Masri, uno de los periodistas asesinados.

Entre las víctimas, se afirma que se identificaron seis terroristas de Hamás, incluido uno que participó en las masacres del 7 de octubre.

Sin embargo, el Jefe del Estado Mayor israelí solicitó más investigaciones para determinar si el ataque fue coordinado con el mando central, sugiriendo que las tropas israelíes podrían haber actuado sin la autorización necesaria.

