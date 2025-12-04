Israel.- Netanyahu nomina a su secretario militar como próximo director del Mossad

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha nominado este jueves a su secretario militar, Roman Gofman, como nuevo director del Mossad, de cara a la salida del puesto de David Barnea una vez que termine su mandato de cinco años en junio de 2026.

La oficina de Netanyahu ha indicado en un comunicado que la decisión ha tenido lugar tras "entrevistar a varios candidatos" y ha destacado que el nombre de Gofman será presentado durante la jornada ante el Consejo Asesor para el Nombramiento de Altos Cargos.

Así, ha destacado que Gofman "ha ocupado numerosos puestos operativos y de mando" en las Fuerzas de Defensa Israel (FDI), además de describirle como "un oficial de gran mérito". "Su nombramiento como secretario militar del primer ministro en medio de la Guerra de Redención demostró sus excepcionales capacidades profesionales", ha dicho, en referencia al conflicto desatado tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En este sentido, ha subrayado que Gofman "mantuvo una coordinación continua con todas las agencias de Inteligencia y seguridad, especialmente el Mossad" y ha ensalzado su "creatividad, iniciativa, capacidad de estrategia y protección de los secretos", por lo que Netanyahu le considera como "el mejor y más adecuado candidato" para encabezar los servicios de Inteligencia.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha expresado su apoyo a la decisión y ha manifestado que "Roman es un oficial altamente cualificado, un verdadero guerrero que busca el contacto y un comandante con una extensa experiencia operativa y a nivel de Inteligencia entre las principales filas de las FDI".