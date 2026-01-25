Israel: Netanyahu, vasta operación de las FDI para encontrar el cuerpo del último rehén

"La operación se lleva a cabo en un cementerio en el norte de la Franja de Gaza y comprende amplias actividades de exploración, basadas en el exhaustivo uso de toda la información de inteligencia en nuestro poder. Este esfuerzo continuará el tiempo que sea necesario. El Estado de Israel está decidido a llevar a Ran Gvili a un entierro en Israel. Su familia se mantiene constantemente informada y está al tanto de los detalles de la operación", añadió.

Las FDI están buscando los restos del último rehén aún en Gaza, Ran Gvili, en el barrio de Zeitoun en Gaza City, en el centro de la Franja.

Según las FDI, hay varias indicaciones de inteligencia sobre su posición y los militares están operando actualmente en una de las áreas del lado israelí de la Línea Amarilla.

Otros también están más allá de la Línea Amarilla.

Anteriormente, el ala armada de Hamas informó a través de un video que había transmitido la ubicación a los mediadores.

La acción está relacionada con el gabinete de seguridad que se lleva a cabo esta noche en Israel y que deberá decidir si reabrir el paso de Rafah entre Gaza y Egipto. En la reunión del gobierno de esta mañana, los ministros de ultraderecha se opusieron a esta decisión, hasta que los restos de Gvili no regresen a Israel. (ANSA).