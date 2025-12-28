Israel: Netanyahu vuela a EE. UU., foco en Gaza y elecciones

Se espera que la visita a la finca Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach se centre en el futuro de la Franja de Gaza y las constantes amenazas de Hezbolá e Irán.

Está previsto que aterrice en Florida a las 14 (hora local).

Se espera que el viaje de Netanyahu se prolongue hasta el jueves, aunque su agenda es bastante apretada.

CNN informa que la reunión marcará más que un simple encuentro diplomático. Para Netanyahu, es el acto inaugural de su campaña de reelección para 2026, en la que el presidente estadounidense desempeñará un papel destacado.

Las elecciones están programadas oficialmente para octubre, aunque esta fecha límite podría adelantarse.

Dos amenazas inmediatas se ciernen sobre la coalición de Netanyahu: la crisis del reclutamiento ultraortodoxo y el plazo presupuestario de marzo de 2026. Ambas podrían provocar elecciones anticipadas.

Sin embargo, las encuestas desde octubre de 2023 muestran que su coalición no alcanza la mayoría de 61 escaños en la Knéset necesaria para gobernar, fluctuando entre 49 y 54 escaños.

Trump apoyó recientemente la campaña de clemencia de Netanyahu, dirigiéndose públicamente al presidente israelí Isaac Herzog durante un discurso ante la Knéset en octubre para celebrar el alto el fuego en Gaza.

El incidente desencadenó una campaña electoral alineada con el Likud, que culminó con la solicitud formal de clemencia de Netanyahu.

Una fuente bien informada del Likud afirma que Netanyahu ya había considerado recibir a Trump en Israel durante su campaña, en su segunda visita desde su regreso a la Casa Blanca. (ANSA).