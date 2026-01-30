Israel niega haber reconocido como fiable el saldo de más de 71.000 muertos en Gaza

El ejército de Israel negó este viernes haber validado el balance de las autoridades de la Franja de Gaza sobre más de 71.000 palestinos muertos en el territorio desde el 7 de octubre de 2023, como había afirmado la prensa nacional

"Tsahal (el ejército israelí) precisa que la información publicada no refleja sus datos oficiales", escribió en X el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz de las fuerzas armadas

"Cualquier publicación o información al respecto será difundida por canales oficiales y adecuados", añadió

Sin mencionar fuentes, el diario Haaretz publicó el jueves un artículo según el cual el ejército "aceptó la estimación del Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás"

Otros periódicos israelíes publicaron después la misma información. Tampoco especificaron sus fuentes

En su artículo, Haaretz añadía que el ejército examinaba "los datos sobre los muertos (palestinos) para determinar cuántos de ellos eran combatientes y cuántos civiles"

Un ataque llevado a cabo por combatientes de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel causó la muerte de 1.221 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP elaborado a partir de datos oficiales

Desde esa fecha, al menos 71.667 palestinos han muerto en el pequeño territorio costero por la campaña militar israelí en represalia, según el Ministerio de Salud de Gaza

Las autoridades israelíes cuestionan la credibilidad de estas cifras y afirman que no se puede confiar en una administración bajo la autoridad de Hamás

El ministerio gazatí no precisa la proporción de combatientes en el total y señala que más de la mitad de los fallecidos son menores y mujeres

Estas estadísticas solo contabilizan a las personas muertas en los bombardeos israelíes o en los combates y no tienen en cuenta a los fallecidos cuyos cuerpos aún no han sido extraídos de los escombros de un territorio devastado por los bombardeos israelíes

Tampoco incluye a los fallecimientos indirectos causados por la guerra