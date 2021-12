Israel niega las acusaciones sobre discriminación religiosa a la hora de permitir la entrada en el país

El Ministerio de Exteriores de Israel ha rechazado este jueves las acusaciones sobre discriminaci贸n religiosa vertidas en su contra por permitir la entrada de algunos pasajeros en el pa铆s tras las restricciones impuestas en noviembre por la pandemia.

En un comunicado, el Gobierno ha se帽alado que las acusaciones son "indignantes, falsas y peligrosas". "Esperamos que los l铆deres religiosos no hagan uso de un discurso de odio e incitaci贸n tan solo para prender la mecha del antisemitismo, que puede llevar a actos de violencia y provocar da帽os contra gente inocente", recoge el texto.

El mi茅rcoles un portavoz de las comunidades cristianas acus贸 a Israel de discriminar precisamente a los turistas cristianos de cara a las vacaciones de Navidad. El Gobierno, sin embargo, ha justificado las restricciones debido a la variante 贸micron del coronavirus y al aumento de los contagios.

Las restricciones en cuesti贸n se han extendido al menos hasta el 29 de diciembre. Sin embargo, informaciones recientes apuntan a que el Gobierno habr铆a hecho una excepci贸n con algunos grupos jud铆os, algo que no habr铆a pasado con cristianos que quieren visitar Jerusal茅n por Navidad, seg煤n ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"El Comit茅 examina cada propuesta de forma imparcial y no discriminatoria por cuestiones de raza o religi贸n", ha recalcado el Ministerio, que asegura que se han hecho excepciones tanto con cuidados jud铆os como cristianos.