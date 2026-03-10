Israel no busca una guerra interminable con Irán, dice el ministro de Asuntos Exteriores

Por Alexander Cornwell

JERUSALÉN, 10 mar (Reuters) -

Israel no busca una guerra interminable con Irán y coordinará con Estados Unidos cuándo poner fin a los combates, dijo el martes el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, quien se negó a dar públicamente un calendario sobre cuándo podría terminar el conflicto. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya lleva 11 días, ha envuelto a Oriente Medio, con ataques iraníes contra Estados vecinos, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, e Israel luchando contra Hezbolá en el Líbano y atacando la república islámica.

"Continuaremos hasta el momento en que nosotros y nuestros socios consideremos que es apropiado detenernos", declaró Saar a periodistas en Jerusalén junto a su homólogo alemán. "No buscamos una guerra interminable".

El canciller alemán, Friedrich Merz, declaró antes en Berlín que en Europa crecía la preocupación por la guerra y que no parecía haber ningún plan para ponerle fin.

"Queremos eliminar, a largo plazo, las amenazas existenciales de Irán a Israel", respondió Saar a una pregunta de Reuters sobre cómo sería la victoria para el Gobierno.

Describió al recién nombrado líder supremo de Irán, Mojtaba Khamanei, hijo del ayatolá Alí Jamenei, asesinado por el ejército israelí el primer día de la guerra, como un extremista.

Israel ha declarado que su objetivo es eliminar el régimen clerical de Irán destruyendo sus programas nucleares y de misiles balísticos y creando las condiciones para que los iraníes derroquen a sus gobernantes.

Saar afirmó que existe la oportunidad de crear las condiciones para que los iraníes "recuperen su libertad", aunque reconoció que quizá no sea durante la guerra, sino después. "No debemos perder esta oportunidad con resultados parciales". (Reporting by Alexander Cornwell, Editing by Alexandra Hudson and Philippa Fletcher)