Israel: Nueve arrestos en Italia por financiamientos a Hamas

Las medidas cautelares se produjeron en el marco de una investigación coordinada por la Dirección Distrital Antimafia y Antiterrorismo.

El presidente de la Asociación Palestina en Italia también se encuentra entre los detenidos en la operación policial y financiera.

Los investigadores describen a Mohammad Hannoun como "miembro de la rama extranjera de la organización terrorista Hamás" y "líder de la célula italiana de Hamás".

Los agentes de policía de la DIGOS y de la policía financiera de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Génova y de la Unidad Especial de la Policía Monetaria ejecutaron la orden de aplicación de medidas cautelares, emitida por el juez de instrucción a petición de la Dirección Distrital Antimafia y Antiterrorista de Génova.

La investigación comenzó con el análisis de transacciones financieras sospechosas y se desarrolló a través del intercambio de información con otras agencias de investigación italianas y con autoridades de los Países Bajos y otros países de la UE.

Según los investigadores, la financiación de actividades terroristas se produjo a través de tres organizaciones benéficas.

Los detenidos están acusados de haber contribuido a las actividades delictivas de la organización terrorista, por un importe total aproximado de 7.000.000 de euros, con operaciones de triangulación mediante transferencias bancarias u otros medios a través de asociaciones radicadas en el extranjero, a organizaciones en Gaza declaradas ilegales por Israel.

Esas organizaciones, en efecto, pertenecían, estaban controladas o tenían vínculos con Hamás, o directamente con miembros de Hamás, en concreto a Osama Alisawi, exministro del gobierno de facto de Hamás en Gaza, quien en diversas ocasiones solicitó dicho apoyo financiero.

"A pesar de la necesaria presunción de inocencia que siempre debe reconocerse en esta etapa, se ha desvelado el comportamiento y las actividades que, tras la fachada de iniciativas en beneficio de la población palestina, ocultaban el apoyo y la participación en organizaciones con verdaderos fines terroristas de carácter islamista. Este es un peligro al que nuestro gobierno está prestando la máxima atención", declaró el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

Uno de los detenidos fue detenido por el GICO (Comité Italiano de Investigaciones Antimafia) y la Policía Estatal de Florencia, en su apartamento en Via del Campuccio. (ANSA).