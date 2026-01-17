Israel objeta la composición del comité palestino para administrar Gaza

Israel cuestionó este sábado la composición del comité palestino responsable de administrar la Franja de Gaza, cuya creación fue anunciada el miércoles como parte del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

"El anuncio de la composición del Comité Directivo de Gaza, que informará al Consejo de Paz [creado por Trump], no fue coordinado con Israel y va en contra de su política", señaló un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

En tanto, el grupo palestino Yihad Islámica señaló este sábado que los integrantes del Consejo de Paz habían sido escogidos para servir a los intereses de Israel.

"Nos sorprendió la composición del llamado 'Consejo de Paz' y los nombres anunciados, elegidos según criterios israelíes y que sirven a los intereses de la ocupación" [israelí], señaló el movimiento en un comunicado.

Esa composición, indicó el grupo, es un testimonio de "intenciones negativas premeditadas respecto a la implementación del acuerdo de alto el fuego, vigente desde el 10 de octubre en la Franja de Gaza".