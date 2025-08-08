Israel: Objetivos y números del plan aprobado

LOS CINCO PUNTOS DEL PLAN. Incluyen el desmantelamiento del arsenal de Hamás; la devolución de todos los rehenes (vivos o muertos); la desmilitarización de la Franja; el control de seguridad israelí sobre Gaza; y el establecimiento de una administración civil que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina.

COMPROMISO DE 4 A 5 MESES PARA 60.000 SOLDADOS. Este es el tiempo que tardará el ejército en conquistar el enclave. La operación comienza con firmes objeciones del Jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, debido al riesgo de daño para los rehenes aún vivos, el desgaste de los soldados que llevan dos años en guerra y el largo tiempo que tomará llamar a los reservistas.

UN MILLÓN DE DESPLAZADOS. La operación evacuará a un millón de residentes de la zona objetivo al centro de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) controlan aproximadamente el 75% de Gaza, mientras que la ONU estima que más del 86% está militarizada o en proceso de evacuación. Según fuentes palestinas, la guerra se ha cobrado más de 60.000 vidas y 148.000 heridos.

LOS 20 REHENES AÚN CON VIDA. Aproximadamente 250 personas estaban desaparecidas al 7 de octubre de 2023. Tras 672 días, fuentes de inteligencia estiman que, de las 50 personas que aún no han regresado a sus hogares (tanto con vida como fallecidas), solo 20 siguen con vida; se cree que se encuentran recluidas en prisiones clandestinas en la zona objetivo del plan de invasión.

LOS 16 PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AYUDA. El sistema organizado por Israel y Estados Unidos con la Fundación Humanitaria de Gaza ha recibido fuertes críticas. Según la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, al menos 1000 gazatíes han muerto mientras buscaban comida desde que la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH) comenzó a distribuir ayuda en lugar de las ONG y las Naciones Unidas. Según el plan, los centros de distribución de GHF aumentarán de cuatro a 16 y estarán abiertos las 24 horas.

SUPERFICIE DE 365 KM CUADRADOS. La Franja de Gaza es el más pequeño de los dos territorios de Palestina (el otro es Cisjordania). Cubre una superficie de 365 kilómetros cuadrados, con 42 kilómetros de largo y entre 6 y 12 kilómetros de ancho.

Limita con el Mediterráneo, Israel y Egipto. Es una de las zonas más densamente pobladas del mundo, con 2,1 millones de habitantes. (ANSA).