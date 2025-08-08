Israel: Ocupación afectará vínculo con la UE, Costa

“Dicha operación, junto con la continua expansión ilegal de los asentamientos en Cisjordania, la destrucción masiva de Gaza, el bloqueo de la ayuda humanitaria y la propagación de la hambruna, no solo viola el acuerdo con la UE anunciado por el Alto Representante el 19 de julio, sino que también socava los principios fundamentales del derecho internacional y los valores universales”, añade Costa.

El presidente del Consejo Europeo agrega que “la situación en Gaza sigue siendo grave, y la decisión del gobierno israelí no hará más que empeorarla. La solución de dos Estados sigue siendo la única solución sostenible y a largo plazo para la paz y la seguridad en Israel y la región”.

Costa recuerda que “tras el brutal ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023, la UE ha mantenido una postura coherente: condenando el ataque, exigiendo la liberación incondicional de todos los rehenes, reconociendo el derecho de Israel a la legítima defensa de conformidad con el derecho internacional y humanitario, y reafirmando la solución de dos Estados como la única vía política para la estabilidad en la región, a la vez que apoya a la Autoridad Nacional Palestina para que asuma el control efectivo del territorio”. (ANSA).