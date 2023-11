Por Nidal al-Mughrabi, Emily Rose y Maayan Lubell

GAZA/JERUSALÉN, 12 nov (Reuters) - El ejército israelí dijo que estaba preparado para evacuar a los bebés del mayor hospital de Gaza el domingo, pero las autoridades palestinas afirmaron que la gente adentro seguía atrapada, con dos recién nacidos muertos y decenas de personas en peligro por un corte de electricidad en medio de intensos combates en las inmediaciones.

Al-Shifa y otros hospitales del norte de Gaza, foco de la guerra que Israel libra desde hace un mes para acabar con Hamás y liberar a los rehenes en poder de los militantes, apenas podían atender a los pacientes. Cada día hay más heridos debido a los intensos bombardeos israelíes.

Desde el interior del hospital más grande, Al-Shifa, el portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, Ashraf Al-Qidra, dijo a Reuters que el fuego israelí no lo había alcanzado directamente durante la noche, pero que estaba "aterrorizando tanto a los funcionarios médicos como a los civiles".

El portavoz militar jefe de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, dijo el sábado que el ejército israelí ayudaría a evacuar a los bebés del hospital a petición del personal del mismo. Al-Qidra había dicho que había 45 bebés en total y que dos ya habían muerto.

Preguntado por las evacuaciones, Al-Qidra afirmó que "no se nos ha informado de ningún mecanismo para sacar a los bebés a un hospital más seguro. Hasta ahora estamos rezando por su seguridad y para no perder más de ellos".

En el Hospital Indonesio de Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, el bebé Mosab Subeih había sido trasladado de urgencia desde una casa alcanzada por un misil israelí.

"Tiene una herida directa en la cabeza y sangra, y no tenemos cirugías", dijo uno de los médicos, que lo estaban tratando con un resucitador manual, ya que se había cortado la electricidad.

La Media Luna Roja Palestina dijo que el personal médico de otro hospital del norte de Gaza, Al Quds, se esforzaba por atender a quienes se encontraban allí con escasos medicamentos, alimentos y agua.

"El hospital Al Quds ha estado aislado del mundo en los últimos 6-7 días. No hay forma de entrar ni de salir", dijo a Reuters Tommaso Della Longa, portavoz de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Shifa también estaba fuera del alcance de los nuevos heridos, dijo Mohammad Qandil, médico del Hospital Nasser de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, que está en contacto con colegas de allí.

"El hospital de Shifa no funciona ahora, no se permite la entrada ni la salida de nadie, y si hay heridos en la zona de Gaza no pueden ser evacuados en nuestras ambulancias al hospital de Shifa, por lo que el hospital de Shifa está ahora fuera de servicio", aseguró a Reuters.

El domingo, Israel dijo que la gente podía evacuar con seguridad de tres hospitales en el norte de Gaza, incluyendo Shifa a través de una de sus salidas. El director del hospital, Mohammad Abu Selmeyah, dijo a la cadena de televisión Al Arabiya que no había ninguna salida segura.

Apertura de paso fronterizo

Ante el empeoramiento de la situación humanitaria en toda Gaza, 80 extranjeros y varios palestinos heridos cruzaron a Egipto en las primeras evacuaciones desde el viernes, informaron cuatro fuentes de seguridad egipcias. Según Polonia, 18 de ellos eran ciudadanos polacos.

Muy poca ayuda ha entrado en Gaza desde que Israel declaró la guerra a Hamás hace más de un mes, después de que los militantes arrasaran el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas y tomando como rehenes a más de 200, según funcionarios israelíes.

Funcionarios palestinos declararon el viernes que 11.078 residentes de Gaza habían muerto en ataques aéreos y de artillería desde entonces, alrededor del 40% de ellos niños.

Las enfermedades se están extendiendo entre los evacuados que se hacinan en escuelas y otros refugios y sobreviven con cantidades ínfimas de alimentos y agua, según las agencias internacionales de ayuda.

Algunos países han comenzado a distribuir ayuda en paracaídas; Jordania dijo que había lanzado desde el aire un segundo lote en un hospital de campaña a primera hora del domingo.

Hamás afirmó haber destruido total o parcialmente más de 160 objetivos militares israelíes en Gaza, incluidos más de 27 tanques y vehículos en las últimas 48 horas. Un portavoz militar israelí afirmó que Hamás había perdido el control del norte de Gaza.

En una conferencia de prensa celebrada a última hora del sábado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció la muerte de otros cinco soldados israelíes en Gaza. El ejército israelí dijo que habían muerto 46 desde que comenzaron sus operaciones terrestres en la zona.

(Reporte de Nidal al-Mughrabi en Gaza, y Maayan Lubell, Maytaal Angel y Emily Rose en Jerusalén; Reporte adicional de Tala Ramadan, Michael Georgy, Crispian Balmer, Ari Rabinovitch, Adam Makary, Omar Abdel-Razek, François Murphy y otras oficinas de Reuters; Escrito por David Brunnstrom, Miral Fahmy y Philippa Fletcher; Editado en Español por Manuel Farías)