Israel: Open Arms se une a Global Sumud Flotilla con destino a Gaza
La expedición zarpará el 12 de abril desde Barcelona
El buque insignia de la organización zarpará con la expedición el 12 de abril desde el puerto de Barcelona, rumbo al Mediterráneo oriental y la costa de Gaza, con el objetivo de entregar ayuda esencial y apoyar la reconstrucción en la Franja.
La propia Open Arms anunció la noticia, especificando que la misión tiene como objetivo "romper el bloqueo ilegal de Israel" y garantizar la llegada de asistencia humanitaria y voluntarios especializados, incluyendo personal médico y técnico.
La coalición internacional reúne a varios movimientos, como el Movimiento Global a Gaza y el Movimiento de la Flotilla Popular, con el apoyo de cientos de organizaciones.
Open Arms, que afirma haber rescatado a más de 70.000 personas que huían de la guerra y la pobreza en el Mediterráneo, la califica de iniciativa "urgente y no simbólica" e invita a otras organizaciones civiles a unirse (ANSA).