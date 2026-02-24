Israel: Open Arms se une a Global Sumud Flotilla con destino a Gaza

El buque insignia de la organización zarpará con la expedición el 12 de abril desde el puerto de Barcelona, rumbo al Mediterráneo oriental y la costa de Gaza, con el objetivo de entregar ayuda esencial y apoyar la reconstrucción en la Franja.

La propia Open Arms anunció la noticia, especificando que la misión tiene como objetivo "romper el bloqueo ilegal de Israel" y garantizar la llegada de asistencia humanitaria y voluntarios especializados, incluyendo personal médico y técnico.

La coalición internacional reúne a varios movimientos, como el Movimiento Global a Gaza y el Movimiento de la Flotilla Popular, con el apoyo de cientos de organizaciones.

Open Arms, que afirma haber rescatado a más de 70.000 personas que huían de la guerra y la pobreza en el Mediterráneo, la califica de iniciativa "urgente y no simbólica" e invita a otras organizaciones civiles a unirse (ANSA).