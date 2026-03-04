Israel ordena la evacuación de una franja del sur del Líbano

BEIRUT/JERUSALÉN, 4 mar (Reuters) - Israel ordenó el miércoles la evacuación de una franja del sur del Líbano, incluida la ciudad de Tiro, y pidió a los residentes que se trasladen al norte del río Litani en el tercer día de hostilidades abiertas con el grupo libanés Hezbolá, respaldado por Irán.

El Líbano se ha convertido en un escenario importante de la guerra que ha envuelto a la región desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Hezbolá lanzó drones y cohetes contra Israel el lunes, lo que provocó la represalia israelí, que ha causado la muerte de decenas de personas.

Un día después de que el ministro de Defensa israelí dijera que había autorizado al ejército a avanzar y tomar el control de posiciones adicionales en el Líbano, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó de que soldados israelíes habían entrado en la ciudad de Khiyam, a unos 5 kilómetros de la frontera.

El ejército israelí se negó a comentar sobre cualquier nuevo despliegue específico en el Líbano.

Un portavoz dijo que el ejército está "posicionando tropas un poco más lejos (en el Líbano) de lo que lo habíamos hecho antes, para evitar cualquier ataque contra las comunidades del norte (de Israel) debido a la evaluación de la situación en el Líbano".

Israel ha mantenido tropas en varios lugares dentro del territorio libanés desde la guerra con Hezbolá en 2024.

Aunque Israel ya había advertido a los residentes que abandonen decenas de pueblos del sur, la orden de evacuación del miércoles fue la más amplia hasta la fecha, ya que abarcaba una zona entre la frontera y el río Litani, que desemboca en el Mediterráneo a unos 10 km al norte de Tiro, una histórica ciudad portuaria y una de las más grandes del Líbano.

Los ataques israelíes dejaron decenas de muertos en el Líbano desde el lunes, según el Ministerio de Salud libanés. Muchos miles de libaneses ya han huido de sus hogares.

(Reporte de Tala Ramadan, Jana Choukeir, Enas Alashray y Ahmed Tolba; Steven Scheer y Rami Ayyub en Jerusalén; y Maya Gebeily en Beirut; escrito por Tom Perry; editado en español por Carlos Serrano)