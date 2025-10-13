Israel otorgará a Trump el máximo honor civil

El presidente israelí, Isaac Herzog, anunció el lunes que otorgará el máximo galardón civil del país a su colega estadounidense, Donald Trump, por su papel en la liberación de rehenes en Gaza y ayudar a terminar con la guerra.

"Con sus incansables esfuerzos, el presidente Trump no solo ayudó a traer de vuelta a nuestros seres queridos, sino que tendió los cimientos para una nueva era en Oriente Medio basada en la seguridad, la cooperación y la esperanza genuina en un futuro pacífico", indicó Herzog en un comunicado de su despacho.

"Será un gran honor para mí presentarle la Medalla Presidencial Israelí de Honor", agregó.

Según Herzog, el premio será entregado en "los próximos meses" y que él mismo informará a Trump de su decisión cuando visite Israel el lunes.

Israel y el movimiento islamista Hamás tienen previsto intercambiar el lunes rehenes por prisioneros como parte de la primera fase del plan de paz presentado por Trump.

El plan de Trump, de 20 puntos, busca poner fin a más de dos años de guerra entre Israel y Hamás, provocada por los ataques sin precedentes del movimiento palestino del 7 de octubre de 2023.

La medalla israelí se otorga a personas que han hecho un aporte extraordinario al Estado de Israel o a la humanidad, según la presidencia.

El reconocimiento fue otorgado en 2013 al expresidente estadounidense Barack Obama.

