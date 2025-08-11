Israel: Otros cinco muertos por la hambruna en Gaza
Entre ellos, un niño. Lo informa la agencia WAFA
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Esto eleva el número total de víctimas de hambre a 222, incluidos 101 niños.
La crisis humanitaria en la Franja de Gaza continúa agravándose debido al bloqueo y la escasez de alimentos y medicamentos.
El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) ha dado la voz de alarma: entre marzo y junio, la desnutrición entre los niños menores de cinco años se ha duplicado.
La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que las tasas de desnutrición en Gaza han alcanzado niveles alarmantes: aproximadamente uno de cada cinco niños menores de cinco años en la ciudad de Gaza sufre desnutrición aguda. (ANSA).
