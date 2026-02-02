Israel: Palestinos que regresan a Gaza, "extrañamos la familia"

Tras dos años de guerra y la huida a Egipto, 22.000 residentes de la Franja ya han presentado solicitudes oficiales y están en la lista para regresar al enclave, según datos de la Embajada de Palestina en El Cairo.

A pesar de que Gaza es un montón de escombros donde tomará años recuperar la normalidad, antes de la reconstrucción y de la retirada de todas las armas y explosivos que Hamás ocultó en sus operaciones de guerra urbana, existen muchas razones que empujan a los gazatíes a aceptar la difícil situación posconflicto para comenzar a reconstruir sus vidas.

"No tengo una vida estable en Egipto, ni trabajo, ni permiso de residencia. A mis hijos les resulta muy difícil vivir en una sociedad tan diferente a la nuestra, lejos de su sistema educativo", declaró a ANSA Abu Ahmad Almadhoun, de 43 años y padre de tres hijos.

Abu abandonó Gaza durante la guerra para salvar a su familia y ahora se ha inscrito para regresar a su tierra natal. Una razón clave que lo anima a él, a su esposa y a sus hijos es que no deberá vivir en una tienda de campaña en la Franja: su casa quedó parcialmente dañada por los bombardeos, pero se puede reparar.

En resumen, es mejor regresar a un lugar que le resulte cómodo que sufrir la nostalgia y la distancia. Además, su mayor deseo es reencontrarse con sus familiares. "Mi esposa tiene padres ancianos y enfermos, y los echa de menos. Tengo hermanos y otros familiares allí", dice, convencido de su decisión.

Los ciudadanos que abandonaron el enclave después del 7 de octubre de 2023 se han asentado en El Cairo, Alejandría y Sharqeyah. Han recibido ayuda oficial de la administración egipcia, principalmente en forma de atención médica.

Además, miles de familias han recibido vales de comida, alquiler de apartamentos y dinero extra para gastos diarios.

Para el Ramadán, una organización benéfica pudo proporcionar viviendas asequibles y vales de comida.

La mayoría de las personas que solicitan regresar a la Franja son heridos que abandonaron Gaza para recibir tratamiento en hospitales egipcios.

Pero también hay familias separadas, como denuncian en redes sociales quienes tuvieron que dejarlo todo repentinamente, como una madre que se fue con la mitad de sus hijos o un padre que se quedó con algunos familiares.

No son pocos los casos de familias que tenían un negocio próspero en Gaza antes de la guerra y que prefieren retomar sus actividades, recuperar su estatus y reconectar con las relaciones sociales que habían forjado en lugar de quedarse en Egipto sin trabajo y sintiéndose como extraños. (ANSA).