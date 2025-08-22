Israel: Párroco de Gaza, “explosiones a 500 metros”

Son declaraciones del párroco de Gaza, el padre argentino Gabriel Romanelli, a través de redes sociales, al informar sobre la situación en el barrio de Al Zaitoun, donde se encuentra la parroquia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza.

La parroquia, que actualmente alberga a 450 cristianos desplazados, se encuentra en la zona conocida como la "Ciudad Vieja".

En julio, un bombardeo israelí sobre la parroquia provocó tres muertos y varios heridos, entre ellos el sacerdote argentino, que recibió una esquirla en una pierna.

Esta mañana, el padre Romanelli recordó a los fieles, y en particular a los niños desplazados del recinto, como se muestra en un video publicado en sus redes sociales, que hoy la parroquia también se unirá a la Jornada de Ayuno y Oración para implorar la paz en la festividad de la Santísima Virgen María, convocada por el Papa León XIII durante la audiencia general del miércoles pasado.

"Los cristianos del recinto parroquial, declaró el padre Romanelli, están bien. Todos estamos bien", pero añadió: "La situación es crítica tras el inicio de una nueva fase de la guerra con intensos bombardeos".

La parroquia, reitera el sacerdote, "sigue brindando asistencia en la medida de lo posible. Los hospitales se las arreglan con lo poco que tienen, pero da la impresión de que el personal sanitario se prepara para partir. En la parroquia, intentamos aliviar el sufrimiento de los pequeños ofreciéndoles actividades de canto, oración y música. Seguimos rezando por la paz, por el fin de la guerra". (ANSA).