Israel: Párroco de Gaza permanecerá en la iglesia

Romanelli envió un mensaje por video a la asociación "L'isola que non c'e", fundada en Bari, en el sur de Italia, por el periodista Franco Giuliano, que ha propuesto a "los niños de Gaza" para el premio Nobel de la paz, iniciativa que ya han suscrito 330 personas.

"Quisiera empezar diciendo que la situación ha mejorado, pero lamentablemente no es así, afirma el sacerdote en su mensaje. La situación es muy grave en toda la Franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Gaza. Las necesidades de toda la población son enormes".

El padre Romanelli revela que en su parroquia "seguimos atendiendo directamente a nuestros refugiados, aproximadamente 450 personas, familias con niños".

"Nadie sabe hasta dónde llegará esta guerra, si los planes declarados por los mandos políticos y militares se llevarán a cabo o no. Esperamos que no, y que se alcance una tregua, un alto el fuego con la liberación de los rehenes y la llegada de una cantidad considerable de ayuda humanitaria y medicamentos", sostiene.

El párroco subraya que "sin saber qué sucederá, y especialmente viendo a nuestros ancianos, nuestros enfermos, los discapacitados que están con las hermanas de la Madre Teresa, y a tantas otras personas que atendemos aquí en la parroquia del Patriarcado Latino, debemos seguir sirviendo a Cristo en estas pobres personas".

"Por eso hemos decidido quedarnos aquí, para ayudar a quienes están y estarán en esta parroquia, un oasis del espíritu y del más allá", destaca Romanelli, ante la orden del ejército israelí de evacuar la ciudad de Gaza, cuya ocupación total ordenó el gobierno del premier Benyamin Netanyahu.

"Les pedimos que oren por la paz, que trabajen por la paz y la justicia. El Cardenal Pierbattista (Pizzaballa, Patriarca Latino) y el Patriarca Teófilo han hecho una declaración muy clara, y esperamos que sea escuchada: el llamamiento para el fin de esta guerra. También el Papa León lo pidió", recuerda.

"Esperamos que las personas de buena voluntad, que son muchas en el mundo, que legítimamente ostentan el poder y que tienen la obligación ante Dios y el prójimo de hacer algo, hagan algo. Y eso será la gloria de Dios para la salvación y protección de todo ser humano, independientemente de su ciudadanía o religión, porque todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, redimido por la sangre de Cristo", enfatiza el sacerdote.

El padre Romanelli destaca que esa es "una dimensión que nos impulsa a los misioneros a proteger a todo ser humano en todas partes y en cualquier circunstancia". (ANSA).