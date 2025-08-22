Israel: Partido Socialista chileno, “limpieza étnica en Gaza”

El gobierno chileno, por su parte, rechazó el nuevo plan de asentamientos en Cisjordania ocupada e indicó que rechaza "el propósito declarado del gobierno de Netanyahu de ocupar toda la Franja de Gaza".

El PS denunció "los planes de trasladar forzosamente a habitantes palestinos de Gaza a Sudán del Sur, lo que equivaldría a una limpieza étnica -un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario-. Entretanto, la hambruna sigue cundiendo entre los habitantes de Gaza, incluyendo a niños y niñas".

"Esta actitud inhumana del régimen israelí amerita una condena universal", señala a través de un comunicado. El PS expresó que "Netanyahu y su coalición política de extrema derecha religiosa han autorizado la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania, con el propósito de impedir cualquier solución futura de dos Estados que permita la convivencia en paz de Israel y Palestina. Esta escalada extremista merece nuestro más profundo repudio".

Con relación a la aprobación de nuevos asentamientos, la Cancillería chilena los condenó y precisó que contempla la construcción de más de 3400 nuevas viviendas, en la zona denominada E1.

"Esta medida compromete la continuidad territorial de un futuro Estado palestino y debilita la viabilidad de la solución de dos Estados, ampliamente respaldada por la comunidad internacional, como vía para alcanzar una paz duradera entre Israel y Palestina", indicó el ministerio de Asuntos Exteriores.

(ANSA).