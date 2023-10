KHAN YOUNIS, Franja de Gaza (AP) — Israel dijo el miércoles que permitirá a Egipto entregar cantidades limitadas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, por primera vez en 10 días de asedio contra el territorio. La explosión de la víspera en un hospital de Ciudad de Gaza, que causó la muerte de cientos de personas, puso a prueba a los médicos de Gaza que atendían a los heridos, ya que se agotaron los suministros médicos.

El anuncio de permitir la entrada de agua, alimentos y otros suministros se produjo mientras se extendía por Oriente Medio la indignación por la explosión del martes por la noche en el hospital Al Ahli, y cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encontraba de visita en Israel con la esperanza de evitar un conflicto mayor en la región.

Había declaraciones contradictorias sobre la autoría de la explosión. Los funcionarios de Hamas en Gaza la atribuyeron a un bombardeo israelí, y afirmaron que habían muerto casi 500 personas. Israel negó su implicación y difundió videos, audios y otro tipo de información que, según él, demostraba que la explosión se debió a un error de lanzamiento de un cohete por parte de Yihad Islámica, otro grupo militante palestino. Yihad Islámica refutó la acusación.

The Associated Press no ha verificado de forma independiente ninguna de las afirmaciones o pruebas divulgadas por las partes.

Israel cortó el suministro de agua, electricidad, combustible y otras provisiones a Gaza poco después de que combatientes de Hamas atacaron comunidades del sur de Israel el 7 de octubre. La matanza en el hospital Al Ahli puso de relieve el impacto del asedio.

Cientos de heridos fueron trasladados a otro hospital, los cuales ya atravesaban carencia de suministros y combustible para sus generadores, y los médicos realizaron intervenciones quirúrgicas en el suelo, a menudo sin anestesia.

No estaba claro cuándo empezaría a llegar la ayuda, ni en qué cantidad.

En el cruce de Rafah, la única conexión de Gaza con Egipto, los camiones cargados de ayuda han estado esperando desde hace días. Pero este cruce tiene una capacidad limitada. Egipto debe reparar los caminos transfronterizos que fueron dañados por bombardeos israelíes.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que la decisión se aprobó por pedido de Biden. Señaló que Israel “no impedirá” entregas de agua, alimentos y medicamentos desde Egipto mientras se limiten a los civiles en el sur de la Franja de Gaza y no sean para elementos de Hamas. El comunicado no mencionó el combustible, que también escasea.

Los ataques palestinos con cohetes contra Israel se reanudaron poco antes de la llegada de Biden, tras una pausa de 12 horas. Los ataques israelíes contra Gaza continuaron el miércoles, incluso contra ciudades del sur de Gaza que Israel había descrito como “zonas seguras” para los civiles palestinos.

