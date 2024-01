El Ejército israelí dice que estas órdenes de evacuación afectan a otros dos barrios y el centro de la ciudad, en el sur de Gaza

MADRID, 26 Ene. 2024 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha emitido este viernes una nueva orden de evacuación para que los residentes del campamento de refugiados de Jan Yunis (sur) y otros barrios de la ciudad, epicentro de la ofensiva durante los últimos días, se desplacen al área de Al Mauasi, descrita como "segura" a pesar de que ha sido igualmente objetivo de varios ataques.

Avichai Adrai, portavoz en árabe del Ejército de Israel, ha publicado en su cuenta en la red social X un mapa con las zonas que pide que sean evacuadas, al tiempo que ha reclamado a los palestinos que residen en las mismas que las abandonen "inmediatamente" y "por su seguridad".

Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales han criticado estas órdenes de evacuación y han recalcado que "no hay zonas seguras" en Gaza, antes de recordar que no hay garantías de seguridad y retorno para los desplazados de forma forzosa, que rondan los 1,9 millones de palestinos, cerca del 85 por ciento de la población del enclave.

Las zonas afectadas incluyen además los barrios de Al Naser y Al Amal, así como el centro de la ciudad. El Ejército de Israel afirmó el martes que había completado el cerco a Jan Yunis y este mismo viernes ha subrayado que durante el último día bombardeó "decenas de objetivos" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Jan Yunis se ha convertido en uno de los principales objetivos del Ejército de Israel durante las últimas semanas debido a que las autoridades consideran que los principales altos cargos de Hamás se encuentran escondidos en esta zona de la Franja, tras más de tres meses de ofensiva, cuyas primeras fases se centraron en el norte del enclave.

El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades del enclave, controladas por el grupo islamista, han denunciado hasta ahora más de 26.000 palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí, a los que se suman 360 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.