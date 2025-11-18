Israel pide al TPI retirar las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant y apartar al fiscal Karim Khan

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press)

El Gobierno de Israel ha solicitado este lunes al Tribunal Penal Internacional (TPI) que cancele las órdenes de arresto contra su primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, al tiempo que ha formulado una petición para recusar al fiscal jefe, Karim Khan, que en mayo se retiró del cargo por el tiempo que dure la investigación en su contra por presunta conducta sexual inapropiada.

"El Estado de Israel ha presentado hoy ante la Sala de Apelaciones del TPI una solicitud de recusación del fiscal del Tribunal, Karim Khan, para que no participe en los procedimientos relacionados con Israel", reza el comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores israelí en la red social X. Asimismo, Israel ha solicitado al organismo "que cancele las órdenes de arresto infundadas emitidas por el fiscal" contra Netanyahu y Gallant.

La diplomacia israelí ha motivado su solicitud en supuestas informaciones que, según el comunicado, apuntarían a que "haya actuado movido por motivos personales impropios para formular acusaciones falsas e infundadas contra Israel". El Ministerio de Exteriores de este país ha argumentado que Khan pretendía "desviar la atención pública de las graves acusaciones en su contra por acoso sexual reiterado a una empleada" y por ello "emitió órdenes de arresto infundadas e indignantes" contra los dos políticos israelíes.

Ahora, mantienen las autoridades de Israel, "la contaminación de los procedimientos causada por la conducta del fiscal es profunda e irreparable", y por ello realiza esta doble petición. Con todo, ha subrayado, esta solicitud "no afecta en modo alguno" a sus demás alegaciones sobre la invalidez de las órdenes, incluida la presentada por falta de jurisdicción del Tribunal".

El fiscal jefe del TPI presentó la solicitud para las citadas órdenes de arresto junto a las referidas contra tres altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) —todos ellos muertos o dados por muertos por Israel—, por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte del grupo y la posterior ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza.

Khan se retiró temporalmente del cargo en mayo mientras durara la investigación en su contra por presunta conducta sexual inapropiada, ante las acusaciones formuladas por una empleada de la corte que el abogado ha denunciado como falsas y ha enmarcado en el contexto "de un amplio abanico de ataques y amenazas" contra él y el TPI por su labor judicial. El fiscal jefe, en represalia por las órdenes contra Netanyahu y Gallant, fue sancionado por Estados Unidos, una medida condenada la pasada semana por la Asamblea General de Naciones Unidas.