Israel planea un gran campamento para palestinos en el sur de Gaza, según un general retirado

Por Pesha Magid

JERUSALÉN, 27 ene (Reuters) - Israel ha despejado terreno en el sur de Gaza para la construcción de un campamento para palestinos potencialmente equipado con tecnología de vigilancia y reconocimiento facial en su entrada, dijo el martes un general israelí retirado que asesora al ejército.

El general de brigada reservista retirado Amir Avivi dijo a Reuters en una entrevista que el campamento se construiría en una zona de Rafah despejada de túneles construidos por Hamás, con entradas y salidas rastreadas por personal israelí.

Avivi es fundador del influyente Foro de Defensa y Seguridad de Israel, un grupo que representa a miles de reservistas militares israelíes. No habla en nombre del ejército israelí, que declinó hacer comentarios. La oficina del primer ministro israelí no hizo comentarios inmediatamente sobre los planes de construir un campamento en Rafah.

Avivi dijo que el campamento serviría para alojar a los palestinos que quisieran salir de Gaza y cruzar a Egipto, así como a los que quisieran quedarse.

Sus comentarios se producen mientras Israel se prepara para una "reapertura limitada" del cruce fronterizo de Rafah en Gaza con Egipto, un requisito clave bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de Gaza.

Fuentes dijeron a Reuters este mes que Israel quiere asegurarse de que salgan de Gaza más palestinos de los que se les permite entrar. Funcionarios israelíes han hablado en el pasado de animar a los gazatíes a emigrar, aunque niegan tener la intención de trasladar a la población fuera por la fuerza, una cuestión muy sensible para los palestinos.

"No hay gazatíes, casi ninguno, en Rafah", dijo Avivi. La zona quedó bajo completo control militar israelí tras un alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre, y la mayoría de los palestinos huyeron a zonas en poder de Hamás.

"Hay que construir una infraestructura en Rafah que pueda acogerlos, y entonces podrán elegir si quieren ir o no", dijo Avivi. Dijo que la estructura sería probablemente "un campamento grande y organizado" capaz de albergar a cientos de miles de personas que podría aplicar controles de identificación, incluido el reconocimiento facial.

En julio, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró a los medios de comunicación israelíes que había ordenado a las tropas preparar un campamento en Rafah para albergar a la población de Gaza. Desde entonces, los funcionarios no han hablado públicamente de tales planes.

Ismail Al-Thawabta, jefe de la oficina de medios de comunicación del gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, declaró a Reuters que la idea equivalía a encubrir un "desplazamiento forzoso".

(Reportaje de Pesha Magid; Reportaje adicional de Emily Rose; Edición de Rami Ayyub y Aidan Lewis)